İmamoğlu'nun, 'YSK üyelerine hakaret' davası duruşmasına ara verildi
İmamoğlu'nun, 'YSK üyelerine hakaret' davası duruşmasına ara verildi
Kaskoyu Ucuza Almanın Yolları
Kaskoyu Ucuza Almanın Yolları
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi
Çalışma Bakanı Bilgin'den 'EYT' ve 'asgari ücret' açıklaması
Çalışma Bakanı Bilgin'den 'EYT' ve 'asgari ücret' açıklaması
Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'referandum' iddiasına yalanlama
Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'referandum' iddiasına yalanlama
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: 4 enfeksiyona karşı 'dörtlü' koruma
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: 4 enfeksiyona karşı 'dörtlü' koruma
Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün yapılacak
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün yapılacak
'Zincir 2' operasyonunda 217 şüpheliden 176'sı gözaltına alındı'
'Zincir 2' operasyonunda 217 şüpheliden 176'sı gözaltına alındı'
CHP lideri Kılıçdaroğlu 6'lı masaya göz kırptı
CHP lideri Kılıçdaroğlu 6'lı masaya göz kırptı
İçişleri Bakanlığına 50, Kültür Bakanlığına 25 personel alınacak
İçişleri Bakanlığına 50, Kültür Bakanlığına 25 personel alınacak
Referandumsuz Anayasaya doğru: İyi Parti dengeleri değiştirdi
Referandumsuz Anayasaya doğru: İyi Parti dengeleri değiştirdi
Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatlarına yeni düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatlarına yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atama yapıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atama yapıldı
Genel Kurulda 2023 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Genel Kurulda 2023 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Fuat Oktay açıkladı: Erdoğan'ın maaşı ne kadar oldu?
Fuat Oktay açıkladı: Erdoğan'ın maaşı ne kadar oldu?
Bakan Nebati'den 'asgari ücrette vergi' iddiasına açıklama
Bakan Nebati'den 'asgari ücrette vergi' iddiasına açıklama
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar yakalandı
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar yakalandı
Hayatını yine saldırdığı sağlık çalışanları kurtardı
Hayatını yine saldırdığı sağlık çalışanları kurtardı
Okul müdürü darpla suçladı, sendika başkanı iftira dedi
Okul müdürü darpla suçladı, sendika başkanı iftira dedi
Bakan Koca'dan 'ilaç' açıklaması: Çözüm için bir çabamız var
Bakan Koca'dan 'ilaç' açıklaması: Çözüm için bir çabamız var
Erdoğan: EYT konusunu bu ay sonuna kadar neticelendireceğiz
Erdoğan: EYT konusunu bu ay sonuna kadar neticelendireceğiz
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ilaç temini' sorunu için devreye girdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ilaç temini' sorunu için devreye girdi
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
'Pedagojik formasyon' çalışması ay sonunda tamamlanacak
'Pedagojik formasyon' çalışması ay sonunda tamamlanacak
'6 yaşındaki çocuğa istismar' davasının duruşma tarihi öne çekildi
'6 yaşındaki çocuğa istismar' davasının duruşma tarihi öne çekildi
Numan Kurtulmuş'tan EYT ve asgari ücret açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan EYT ve asgari ücret açıklaması
Konya'daki köpeklere eziyet eden 2 görevliye 6'şar yıl hapis istemi
Konya'daki köpeklere eziyet eden 2 görevliye 6'şar yıl hapis istemi
'İlk 1000 üniversite arasına 70 üniversitemiz girmiş bulunuyor'
'İlk 1000 üniversite arasına 70 üniversitemiz girmiş bulunuyor'
Bakan Kurum: Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı
Bakan Kurum: Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Çalışma Bakanı Bilgin'den 'EYT' ve 'asgari ücret' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 11:36, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 12:59
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesiyle ilgili olarak, "Sorun var değil. Alt yapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapılacak." ifadesini kullandı.

Bakan Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortaklaşa finansmanı ile düzenlediği "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin (EDU-CARE) bir oteldeki kapanış konferansına katıldı.

Projenin iş hayatına katılan kadınların çocuklarının bakımıyla ilgili sorunlarının çözümü ve çocuk bakımında uzmanlaşan kişilerin kayıtlı olarak sistemde yer almasına yönelik olduğunu belirten Bilgin, şöyle konuştu:

"İstihdam bizim için fevkalade çözülmesi gereken önemli bir mesele. Hala yüzde 10'lar civarında işsizlik oranının olması yeni politikalar üretmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. İstihdam probleminin çözümünün temel siyaseti büyümedir, büyümeyi sürdürmek, artırmak, büyüme oranlarımızı devam ettirmek. Türkiye bu konuda dünyadan olumlu yönde ayrışarak yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz gün, dündü galiba, sanayide büyüme oranları açıklandı. Türk sanayisi hala büyüyor. Büyümemiz endüstrisinin büyümesine dayanıyor. Sektörel olarak endüstriye dayalı bir büyüme sağlıklı bir büyümedir. Sanayileşme yolunda olan bir ülke için fevkalade önemli bir olaydır."

Büyümeden istihdam yaratmanın mümkün olmadığını, bunun tersini önerenlerin de olduğunu dile getiren Bilgin, "Yani 'Enflasyonu önlemek için ne yapalım, faiz oranlarını yükseltelim, küçülelim, durağanlaşalım, sıkı para politikası uygulayalım' diyenler var. Bunlar karşı karşıya olduğumuz temel problem olan istihdam yaratma problemini, üretimi artırmak problemini geriye alan, görmeyen ya da önemsizleştiren yaklaşımlardır. Bu bakımdan Türkiye'nin büyüyerek bu sorunu çözmesi lazım." dedi.

Türkiye'de ekonomik büyüme yüzde 5'ten yüzde 7'ye çıktığında istihdam miktarının 700 binden 1 milyona yükseleceğini ifade eden Bilgin, "Dolayısıyla bizim her yıl en az 1 milyon hatta daha üzerinde istihdam yaratan büyüme oranlarını gerçekleştirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

- "Asgari ücret, temel ücret oldu söylemi doğru değil"

Türkiye'nin büyüyerek yoluna devam edeceğine olan inancını dile getiren Bilgin, büyümenin ortaya çıkardığı sorunların en önemlilerinden birinin, büyüme ile gelir dağılımı arasındaki ilişki olduğunu söyledi.

Demokratik toplumlarda bunu düzenleyecek mekanizmaların toplu pazarlık sistemi ve asgari ücret olduğuna işaret eden Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret, fevkalade önemli bir kurumdur. Sık sık yapılan eleştirileri izliyorum. 'Asgari ücret, temel ücret haline geldi' falan gibi ezberlenmiş bir söylem var. Bu doğru değil. Asgari ücretlilerin toplam ücretliler içindeki oranı yüzde 38 civarında. Şunu görmemiz lazım, asgari ücret aynı zamanda diğer ücretli çalışanların, ücretlerinin de yukarı tırmanmasını sağlar. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ve arkasından yüzde 30'un üzerinde yaptığımız artışlar, ücretler arasındaki farklılaşmanın yukarıya doğru gittiğini ortaya koymaktadır. İnanıyorum ki, bugünkü toplantıda veya bu ay gerçekleştireceğimiz toplantıda işçi ve işveren taraflarıyla birlikte asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz."

- "Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yapacağız"

Bakan Bilgin, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Asgari ücretle ilgili bir soru üzerine Bilgin, "İlave açıklama yapmayacağım. Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yapacağız, onu kamuoyuyla paylaşacağız." cevabını verdi.

Bir basın mensubunun, EYT ile teknik sorun olduğuna dair açıklamaları anımsatıp, "Teknik sorun nedir, yaş mıdır?" şeklindeki sorusuna Bilgin, şu karşılığı verdi:

"Teknik sorun ile yaş arasında bir ilişki nasıl kurdunuz bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz. Yani sorun var değil. Alt yapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapılacak."

- Projenin ikinci fazı 2023'te başlayacak

AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo da projenin amacının çocuk bakımı sebebiyle iş gücü piyasasından çekilme riski olan annelerin mali yönden desteklenerek, kayıtlı istihdama katılmalarını teşvik etmek olduğunu söyledi.

Projenin çocuk bakımı ve kadın istihdamın yanında cinsiyet eşitliğine de katkı sağladığını belirten Hidalgo, başarılı bir şekilde tamamlandıkları projenin ikinci fazının 2023'te başlayacağını duyurdu.

SGK Başkanı Kürşad Arat ise proje kapsamında 5 bin 153 anneye doğrudan aylık 325 avro çalışan anne desteği, 7 bin 518 kadına ise tek seferlik 200 avroya kadar bakıcı eğitim teşviki verdiklerini söyledi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Asgri ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak
Asgri ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak
35 bin sözleşmeli din görevlisi kadroya geçecek
35 bin sözleşmeli din görevlisi kadroya geçecek
Komisyon toplantısı sona erdi: Türk-İş Genel Sekreterinden ilk açıklama
Komisyon toplantısı sona erdi: Türk-İş Genel Sekreterinden ilk açıklama
TİM Başkanı Gültepe'den asgari ücret tartışmalarına 'rekabetçilik' vurgusu:
TİM Başkanı Gültepe'den asgari ücret tartışmalarına 'rekabetçilik' vurgusu:
5 aylık verilere göre, memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?
5 aylık verilere göre, memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?
Asgari Ücret Tespit Komisyonun toplantı tarihleri belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonun toplantı tarihleri belli oldu

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite, araştırma görevlisi ilanını güncelledi

Üniversite, araştırma görevlisi ilanını güncelledi

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İç Mimarlık mezunlarına yönelik olarak araştırma görevlisi ilanında güncelleme yaptı!
Hukuk aykırı atama kazanılmış hak sayılmaz

Hukuk aykırı atama kazanılmış hak sayılmaz

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanlığında itfaiye çavuşu olarak görev yapan davacı tarafından eri kadrosuna atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
'Akademik Teşvik Sistemi'nde bürokrasiyi azaltıcı düzenleme beklentisi

'Akademik Teşvik Sistemi'nde bürokrasiyi azaltıcı düzenleme beklentisi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından yaklaşan akademik teşvik ödeneği süreçleri öncesi bürokrasiyi azaltıcı düzenlemeler için güzel haberler bekleniyor.
Etrafına 'önemli bir adamım, yukarılarda çok tanıdığım' var izlenimi veren imam meslekten atıldı

Etrafına 'önemli bir adamım, yukarılarda çok tanıdığım' var izlenimi veren imam meslekten atıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, imam-hatip olarak görev yapan davacının, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği uyarınca meslekten atılması işlemine açılan davayı sonuçlandırıldı.
Derneğin MEB'e açtığı iki dava da 'yetkisizlik' nedeniyle reddedildi

Derneğin MEB'e açtığı iki dava da 'yetkisizlik' nedeniyle reddedildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bir Dernekleri Federasyonu tarafından Milli Eğitim Bakanlığının iki işlemine karşı açılan davayı yetkisizlik nedeni ile reddeden Daire kararlarını onadı.
HAGB kararı alanlar GBT kaydını sildirebilir mi?

HAGB kararı alanlar GBT kaydını sildirebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2 yıl hapis cezasına mahkum olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen davacının, Genel Bilgi Toplama kaydının silinmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Kağıthane Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile bu işlemin dayanağı olan İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığının Bilgi Toplama Yönergesi'nin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Her emekli, tekrar memurluğa başlayamaz, bunun için şartlar bulunur.
Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 13 Aralık Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündeminde toplam 10 dosya var. Bunlardan 8'i hakkında esastan karar verilecek
Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Danıştay 12. Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Maslak Yerleşkesi içerisinde bulunan kuruluşlarda çalışanların çocukları için kreş ve gündüz bakımevi açılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleme ilişkin kararını verdi.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün yapılacak

Asgari ücret için ikinci toplantı bugün yapılacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci kez bir araya gelecek. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.
İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
2022'de boşanan ünlüler!

2022'de boşanan ünlüler!

Kimi tek celsede boşandı, kimi boşanmamak için direndi. Peki 2022 yılında boşanan ünlü isimler kimler?