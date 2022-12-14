CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Almanya'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya geldi.

Berlin Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, buradan Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine geçerek Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Büyükelçilik ziyaretinin ardından Berlin Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Şahin Albayrak ile görüşerek, teknolojik gelişmeler ve inovasyon konularında bilgi alacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugünkü programı kapsamında iletişim teknolojileri konusunda bilimsel araştırmalar yapan Fraunhofer Enstitüsünden Prof. Dr. Eckart Uhlmann ile görüşecek, daha sonra Berlin'de iş insanlarıyla yemek yiyecek.

Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile temaslarda bulunacak ve çalışma toplantıları düzenleyecek.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Almanya'da "endüstri dönüşümü" konulu temaslarda bulunacak ve enerji dönüşüm hamlelerini gözlemleyecek.

Sektörel kuruluşların temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanan Kılıçdaroğlu, üniversite, iş gücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi öngören modelleri inceleyecek.