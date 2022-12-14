Türk-İş Genel Sekreteri: Herhangi bir rakam konuşulmadı

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı sona erdi. Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Türk-İş tarafı Komisyon Başkanı Pevrul Kavlak, toplantının yaklaşık iki buçuk saat sürdüğünü ayrıca Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK'den görevlilerin sunumlarını gerçekleştirdiğini belirterek, "Arkadaşlarımız sunumlarını yaptılar. Biz de notlarımızı aldık. Ekstra bazı bilgileri kendilerinden talep ettik. Bugün bu sunumlarla ilgili değerlendirmeyi Türk-İş yönetimi ile yarın sabah görüşüp kamuoyuna bilgilendirmeyi yapacağız. Üçüncü toplantı hakkında, henüz tarih belirleyemedik. Talep ettiğimiz sunumların gelmesini bekliyoruz. Muhtemelen önümüzdeki haftaya sarkar. Eğer gerekirse sizin bilginiz dahilinde dördüncü toplantıyı gerçekleştiririz. Toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadı. Bundan sonraki son toplantı mı olur bilmiyorum ama herhalde bu konu son toplantıda konuşulur" diye konuştu.

Kavlak ayrıca TÜİK'ten istenilen sunumların bir kısmının geldiğini fakat bir kısmının gelmediğini belirtti.

Kavlak'ın ardından açıklama gerçekleştiren TİSK tarafı Komisyon Başkanı Akansel Koç ise, raporların değerlendirildiğini bildirerek, "Birkaç ek bilgi istedik, onlarda geldiğinde hem sizlerle hem de kamuoyu ile paylaşıp nihayi karar için tekrar bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın tarihi ise henüz belli değil.