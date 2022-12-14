Bakan Kirişçi açıkladı: Tarım Bakanlığına 1200 personel alınacak

HAGB kararı alanlar GBT kaydını sildirebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2 yıl hapis cezasına mahkum olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen davacının, Genel Bilgi Toplama kaydının silinmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Kağıthane Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile bu işlemin dayanağı olan İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığının Bilgi Toplama Yönergesi'nin hukuka uygun olduğuna karar verdi.