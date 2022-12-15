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1999 öncesi askerlik süresini borçlanmak, memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışılmamış, yani Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatırılmamış olan ve sadece borçlanma, yani Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet kazanılmasının sadece hizmet süresini artıracağı değerlendirilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 14:00, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 15:44
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1999 öncesi askerlik süresini borçlanmak, memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışılmamış, yani Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatırılmamış olan ve sadece borçlanma, yani Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet kazanılmasının sadece hizmet süresini artıracağı değerlendirilmektedir.

SORU: Merhaba, Ben Mayıs 1975 doğumluyum. Halen devlet memuru olarak çalışıyorum. 02.05.2000 tarihinde sigortalı olarak işe başladım daha sonra 05.04.2003 de devlet memurluğuna atandım. Sigortalı olarak 422 gün olmak üzere toplam 7500 prim gün sayım var. 1999 güz döneminde kısa dönem (8 ay) askerlik yaptım. Askerliği saydırarak 09.081999 tarihi öncesine iş başlangıç tarihini çektirebilir miyim? Bu durumda EYT'li kapsamına girer miyim?

Teşekkürler, İyi çalışmalar.

Detaylar/Değerlendirmeler

8 Eylül 1999 öncesi askerlik süresini borçlanmak, EYT kapsamına dahil eder mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar genelde 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlamış olanlardır. Yani, bu tarihten önce göreve başlayanlardan sadece hizmet süresini tamamlamak suretiyle emeklilik kazanımları olanların, belirtilen tarihten sonra emeklilik için hizmet yılının yanında yaş şartının da getirilmiş olması nedeniyle emeklilik kazanımları daha ileriki bir tarihe sarkanlar olmaktadır.

Memurların 5434'e tabi olmaları için 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluğa başlamış olmaları gerekir. Yani memurların 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamına girebilmesi için mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk veya memurluk kapsamında sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi fiili olarak çalışılmış ve SGK primleri ödenmiş hizmetlerinin bulunması gerekir.

5434 sayılı Kanuna göre memurların kadın ise 58, erkek ise 60 yaş grubuna dahil olmamaları için de mutlaka 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışılmış hizmetlerinin olması gerekmektedir. Çalışma hayatına başlamış olan erkek memurun emekliliğinde hizmet süresi olarak 25 hizmet yılı aranır.

8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir surette fiili olarak çalışılmış hizmetleri bulunmayanlar, yani memur, işçi, esnaf gibi çalışması bulunmayanlar;

Bu durumda olanlar için emeklilik hizmet süreleri 25 hizmet yılı emeklilik yaşı 60 yaşını dolduracağı tarih olur.

8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir surette fiili çalışması olmayan, yani memur, işçi, esnaf olarak çalışması olmayan, ancak bu tarihten önce sadece askerlik gibi borçlanılacak süreleri olanlardan 1 Ekim 2008 tarihinden önce sonra memurluğa başlamış olanlar;

8 Eylül 1999 öncesi hiçbir şekilde çalışma süresi olmayan, yalnızca askerlik süresi olanlar tamamıyla 5434'e tabi olarak 25 yıl hizmet + 60 yaşını dolduracakları tarih şeklinde emeklilik şartlarına tabi olurlar.

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olmayan, bu tarihten sonra memurluğa başlamış olup da 8 Eylül 1999 tarihinden önce sadece askerlik süresi olanlar:

Bu durumda olanlar tamamıyla 5510'a tabi olurlar ve 25 hizmet yılı aranır. Sadece askerlik süresini borçlanmak 8 Eylül 1999 tarihinden önce aktif olarak çalışan kişi olarak değerlendirilmediğinden, memurun bu süreyi borçlanması 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışma hayatına başlamış kişi olarak kabul edilmeyeceğini değerlendirdiğimizden bu süreyi borçlanmanın memur için bir avantaj sağlamayacağını değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Verdiğiniz bilgiler kapsamında tamamıyla 5510 sayılı Kanun kapsamında memur statünüzün devam ettiğini söyleyebiliriz. Sizin, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sadece askerlik sürenizi borçlanmanızın yürürlükte olan kanun hükümleri kapsamında bugün için bir fayda sağlamayacağını, yani 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlamış gibi sayılmanızın mümkün olmayacağını, değerlendirmekteyiz.

NOT 1: Ancak, çalışmaları devam etmekte olan EYT konusu ve kanun içeriğini şimdiden tahmin etmediğimiz için, sizin ve aynı durumda olanların 8 Eylül 1999 tarihinden önce geçen sürelerine ait sadece borçlanma yoluyla hizmet satın alınması durumunda EYT kapsamına dahil edilmesine yönelik bir cümlenin mutlaka kanun metninde açıklanmış olması gerektiğini,

Borçlanmanın 8 Eylül 1999 tarihinden önce aktif sigortalılık olarak kabul edilmesine dair bir hükmün olması halinde söz konusu askerlik sürenizin bir kısmını borçlanma yapmanızın da fayda sağlayacağını değerlendirmekteyiz.

NOT 2: Yapmış olduğumuz değerlendirmeler tamamıyla memur olarak görev yapmış veya yapmakta olanlarla ilgili olup, işçi veya esnaf olarak görev yapmış veya yapmakta olanlarla ilgili değildir.

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