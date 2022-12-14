14 milyon liralık borç nedeniyle Belediyenin elektriği kesildi

Tunceli Belediyesi'nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL'yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi. Belediye yönetiminin göreve geldiğinden bu yana elektrik faturalarını ödemediği belirtilirken, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, birim müdürlerini acil toplantıya çağırdı. Hizmet binasında, işlerin aksamaması için jeneratör devreye sokuldu.

BELEDİYEDEN ELEKTRİK ŞİRKETİ ÖNÜNDE KAZI ÇALIŞMASI

Tunceli Belediyesi hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün elektriklerinin kesilmesinin ardından belediye ekipleri, enerji şirketinin önünde su arızası gerekçesiyle kazı çalışması başlattı. Enerji şirketine ait araçların ise binanın giriş kapısı önüne, belediyeye ait kepçenin çalışmasını engelleyecek şekilde park edildiği görüldü. İki kurumun yetkililerinin görüşmesinin ardından araçlar, giriş kapısından kaldırılırken, belediye ekipleri de giriş kapısı dışında çalışmasına devam etti.