TOFAŞ araçlar kazalarda neden ikiye bölünüyor?

Türkiye'de yollara 1981 yılında çıkan ve 2003 yılından sonra üretimi duran Tofaş marka 'kuş serisi' araçların en genci 20 yaşında olmasına rağmen trafikte sıkça karşılaşılıyor. Özellikle gençlerin genellikle modifiyeli olarak kullandığı araçların karıştığı kazalarda aldığı büyük hasarlar dikkat çekiyor. Çok sert olmayan darbelerde dahi ikiye bölünen araçlar, sürücünün hayatını da tehlikeye atıyor. Kaportasının ve şasinin ince olmasından dolayı kazalarda ağır hasar alan araçların bölünmesini tetikleyen bir diğer unsurun, yapılan modifiye olduğu belirtildi..

"Bunlar, malzeme yorgunluğu olan, çabuk çürüyen araçlar"

Uzun yıllardır Eskişehir'de sanayi bölgesinde araç tamiri yapan esnaf Seyfi Apaç bahse konu araçlarının parçalarının zaten zayıf olduğuna dikkat çekerken, yılların da bu kaliteyi olumsuz yönde etkilediğine değindi. Konuyla ilgili tecrübeli esnaf Apaç, "Kuş serisinden bahsediyorsunuz. Bu araçlar yapımı itibariyle kullanılan malzemeleri zayıf ve bu otomobiller 20-30 yaşına girmiş. Bunlar, malzeme yorgunluğu olan, çabuk çürüyen araçlar. Buna istinaden de en ufak kazada aşırı hasar alan bir araçlar. Şase dediğimiz olay nedir, saçtan yapılmış bir parça, bunlarda da zaman aşımı sebebiyle çürüme meydana geldiği zaman sorun oluyor, kasayı tutan bunlardır. Bunlar kırıldığı anda geri kalan kısmı rahatlıkla bölünebiliyor. Şimdi bu araçların şase aksamı zayıf, kaporta aksamı zayıf yani bunlar çürümeye müsait malzememeler" diye konuştu.

"Şasi en ufak darbede kırılmaya, kopmaya daha müsait hale geliyor"

Esnaf Seyfi Apaç, özellikle kuş serisi araçlarda modifiye adı altında, yayalarının kesilmesinin ya da spor yaya takılmasının şasiye daha fazla yük bindireceğine değindi. Yükün fazla olmasından dolayı şasinin gerildiğinin ve daha kolay kırıldığının altını çizen Apaç, "20-30 yıllık kullanılmış bir araçtan bahsediyoruz. Artı bunun üzerine de modifiye dediğimiz, bilhassa gençlerimizin yaptığı, işte helezon parçasını kesip yükü sadece amortisörlere verdiğimizde esneme payını kaybederiz. Esneme payını kaybettiğimiz zaman yük şaselere biniyor. Zayıf olan sacın üzerine bu yükü de bindirdiğimiz zaman en ufak darbede kırılmaya, kopmaya daha müsait hale geliyor, aşırı hasar alma durumu ortaya çıkıyor. Periyodik bakımları her yıl düzenli olarak 1 kere kontrol ettirsinler, kesinlikle yayları kesmesinler ve şaselerini tamir etsinler. Araçlarına bu şekilde binsinler" dedi.