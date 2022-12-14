Milli ve insansız savaş uçağı Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Milli ve insansız savaş uçağı Kızılelma'dan sevindiren haber geldi. Kısa süre önce taksi ve koşu testini başarıyla tamamlayan Kızılelma ilk kez havalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 16:58, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 17:00
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, taksi ve koşu testini başarıyla tamamlamıştı. Test sürüşünden başarıyla geçen Kızılelma ilk kez havalandı. Kızelma'nın havalandığı anları sosyal medyadan paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız