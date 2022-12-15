İstismar şüphelileri tutuklandı, adliye önünde grup tepki gösterdi

- İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin yargılanan sanıklardan baba Yusuf Ziya G. ile Kadir İ'nin tutuklanmasına karar verildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerinin değerlendirilmesinin ardından Kadir İ. (47) ile Yusuf Ziya G. (59) hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince Kadir İ. ve Yusuf Ziya G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kadir İ. ile Yusuf Ziya G, sağlık kontrolünün ardından polis eşliğinde Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkartılan sanıklar Kadir İ. ile Yusuf Ziya G, haklarındaki tutuklama kararları yüzlerine okunmasının ardından cezaevine gönderildi.

- Adliye önünde sanıklara destek açıklaması

Bu arada, adliye önünde toplanan bir grup, baba Yusuf Ziya G. ile Kadir İ'nin, gözaltına alınmalarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Recep Konuk, "Hocalarımızın derdest edilip tutuklamaya döndürülmesini esefle kınadığımızı buradan arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yargı sürecindeki bir konuda, iftira atılarak özellikle Yusuf Ziya G'nin tutuklamaya sevk edilmesine anlam veremediklerini dile getiren Konuk, şöyle devam etti:

"Buradan da tüm Türkiye'deki vicdanlara sesleniyoruz. Birtakım iftiralarla, baskılarla olayı bu şekilde 'tarikatlar kötüdür, cemaatler kötüdür', algısını asla kabul etmediğimizi beyan etmek istiyoruz. Kardeşimin de söylediği gibi bu filmi daha önce izlettiler bize. Bir tane kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi ve gerçekmiş gibi Türkiye'ye sunuldu ve bir algı operasyonu oldu. Bunun algı operasyonu olduğunu bizler görüyoruz. İnşallah bu zamanla ortaya çıkacaktır."

- Ne olmuştu?

İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.

- Destek için bir grup adliye önünde açıklama yaptı

Bu arada, adliye önünde toplanan bir grup, baba Yusuf Ziya G. ile Kadir İ'nin, gözaltına alınmalarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Recep Konuk, "Hocalarımızın derdest edilip tutuklamaya döndürülmesini esefle kınadığımızı buradan arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yargı sürecindeki bir konuda, iftira atılarak özellikle Yusuf Ziya G'nin tutuklamaya sevk edilmesine anlam veremediklerini dile getiren Konuk, şöyle devam etti:

"Buradan da tüm Türkiye'deki vicdanlara sesleniyoruz. Bir takım iftiralarla, baskılarla olayı bu şekilde 'tarikatlar kötüdür, cemaatler kötüdür', algısını asla kabul etmediğimizi beyan etmek istiyoruz. Kardeşimin de söylediği gibi bu filmi daha önce izlettiler bize. Bir tane kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi ve gerçekmiş gibi Türkiye'ye sunuldu ve bir algı operasyonu oldu. Bunun algı operasyonu olduğunu bizler görüyoruz. İnşallah bu zamanla ortaya çıkacaktır."

- Ne olmuştu?

İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti. Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.

Mahkeme, talepler üzerine sanıklar Kadir İ. ile Yusuf Ziya G. hakkında "üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun CMK'nin 100/3. maddesinde gösterilen katalog suçlardan olması, CD çözümünü içerir bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırlar, kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu" nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına oy birliğiyle hükmetmişti.