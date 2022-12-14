İstanbul'da evlat cinayeti: Anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü
İstinye'de bir kadın ile evde arkadaşıyla uyuşturucu pazarlığı yapan oğlu arasında kavga çıktı. Küfür ve hakaretler ederek bıçakla saldıran genç, annesi tarafından kocasının silahıyla göğsünden vuruldu. Ağır yaralı olarak evden çıkan ve birkaç metre sonra yere yığılan 27 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin silahla kendisini vurduğunu söyleyen erkek kardeşinin olay esnasında iş yerinde olduğu Sarıyer polisince tespit edilince gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 19:06, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 19:06
Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Sarıyer İstinye'de meydana geldi. İddiaya göre göre akşam saatlerinde işlettiği çiğköfte dükkanını kapatan Memnune Keleş (50) gece saatlerinde yaşadığı eve geldi. Kapıyı açtığında içeriden yoğun uyuşturucu kokusu alan ve duman gören kadın sinirlenerek oğlu Cihan Keleş'in (27) odasına girdi. İçeride arkadaşıyla beraber uyuşturucu pazarlığı yaptığını gören kadın, oğlunun arkadaşını evden kovdu.
Annesine küfür edip bıçakla üstüne yürüdü
Bu duruma öfkelenen Cihan Keleş, "benim işimi nasıl bozarsın" diyerek annesine küfür ve hakaretler etti. Bununla da kalmayan genç, eline bıçak alarak annesinin üstüne yürüdü. Korkuyla salona geçen kadın, kocası Mustafa Keleş'eMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız