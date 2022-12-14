İstanbul'da evlat cinayeti: Anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü

Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Sarıyer İstinye'de meydana geldi. İddiaya göre göre akşam saatlerinde işlettiği çiğköfte dükkanını kapatan Memnune Keleş (50) gece saatlerinde yaşadığı eve geldi. Kapıyı açtığında içeriden yoğun uyuşturucu kokusu alan ve duman gören kadın sinirlenerek oğlu Cihan Keleş'in (27) odasına girdi. İçeride arkadaşıyla beraber uyuşturucu pazarlığı yaptığını gören kadın, oğlunun arkadaşını evden kovdu.

Annesine küfür edip bıçakla üstüne yürüdü

Bu duruma öfkelenen Cihan Keleş, "benim işimi nasıl bozarsın" diyerek annesine küfür ve hakaretler etti. Bununla da kalmayan genç, eline bıçak alarak annesinin üstüne yürüdü. Korkuyla salona geçen kadın, kocası Mustafa Keleş'e