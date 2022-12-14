Karamollaoğlu'ndan, İmamoğlu hakkındaki karara tepki
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "YSK üyelerine hakaret" davasında verilen kararın "vicdani ve hukuki olmadığını" savundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 19:18, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 19:18
Karamollaoğlu, yazılı açıklamasında, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar vicdani ve hukuki değildir. Adalet mekanizmasını siyasetin elinde adeta bir kılıç gibi kullanan bu anlayış kaybetmeye mahkumdur. Millet iradesini görmezden gelenler dün kaybetmiştir, bugün ve yarın da kaybedecektir." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız