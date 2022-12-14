MSB açıktan işçi alımı kura sonuç duyurusu yayımladı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan sonuç duyurusunda, MSB'ye bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere bin 115 sürekli işçi alımı duyurusu Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi sitesinde yayımlanarak başvuruların alındığı belirtildi. Sözlü ve uygulamalı sınava kabul edilecek adaylar için 8 Aralık 2022 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Açık iş gücü miktarının 4 katı asil ve 4 katı yedek aday olarak belirlendi. Kura çekimi sonucunda listelerde yer alan adayların kontrol edilecek belgelerini başvurmuş oldukları iş yerine şahsen ibraz etmeleri istendi.

Vatandaşların kura sonuçları ve kontrol edilecek belgeler için https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden bilgi alabileceği belirtildi.