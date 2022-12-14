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Gaziantep Valiliğinden CHP'li Salıcı'nın uyuşturucu açıklamalarına tepki

Gaziantep Valiliği, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın Gaziantep'teki uyuşturucu satışına ilişkin yaptığı açıklamaların sistemli bir karalamanın parçası olduğunu kaydetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 21:11, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 21:31
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Gaziantep Valiliğinden CHP'li Salıcı'nın uyuşturucu açıklamalarına tepki

Valilikten yapılan açıklamada, Salıcı'nın TBMM kürsüsünden Gaziantep ile ilgili bazı mahalle ve okul isimleri vererek "herkesin bildiği bir şekilde uyuşturucu satıldığı, yetkililerin bu duruma müdahale etmediği" şeklinde ifadeler kullandığı hatırlatıldı.

"Bir insanın Gaziantep'te okul önlerinde devlet kontrolünde uyuşturucu satıldığını Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde dile getirmesi için ya şehri tanımaması ya da kötü niyetli olması gerekir." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Sayın Salıcı'nın gezi maksatlı geldiği şehrimizde eline tutuşturulan notları teyit etmeden paylaşması sadece şehri tanımamasıyla açıklanacak bir durum değildir. Aynı zamanda Gaziantepimize yaptığı sistemli bir kötülüktür. Sayın Salıcı'nın Gaziantepimizin sahip olduğu güven ve huzur sayesinde oluşan kardeşlik iklimiyle gelişmesini ve kalkınmasını, içine sindiremeyerek sistemli bir karalamanın parçası olduğunu üzülerek görüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu okullar başta olmak üzere okul ve okul önlerinde uyuşturucu satışı ile ilgili herhangi bir olay meydana gelmemiştir. 'Güvenli Okul' uygulaması kapsamında Kent Güvenlik Sistemi ve Okul Polisi uygulamaları ile okulların kontrolleri 7/24 yapılmaktadır. 2021 Haziran ayında gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin sokak satıcılarına yönelik tek seferde yapılan en büyük operasyonu olan Vatan Operasyonu'nda 310 sokak satıcısı yakalanmış ve yakalanan şahıslardan 283'ü tutuklanmıştır. 3 mahallemizde 2021 yılında 1019 uyuşturucu olayına müdahale edilerek 1306 şüpheli yakalanmış, yakalanan 171 şüpheli tutuklanmıştır. Farabi Sokak civarında 2022 yılında 595 uyuşturucu olayına müdahale edilerek 655 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 34'ü tutuklanmıştır."

İl genelinde geride kalan 11 aylık dönemde 44 operasyon icra edildiği, 12 bin 754 olayda 16 bin 153 şüpheli şahsa adli işlem yapıldığı, uyuşturucu imal ve ticareti kapsamında 1563 olayda 2 bin 754 şüpheli şahsa adli işlem yapıldığı, uyuşturucu satın almak ve kullanmak suçundan 11 bin 191 olayda 13 bin 399 şüpheli şahsa adli işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan operasyonel çalışmalarda 1476 şüpheli tutuklanmış, 485 şahsa adli kontrol uygulanmıştır. Bu operasyonlarda, 920 kilogram esrar, 201 kilogram metamfetamin, 61 kilogram sentetik kannabinoid ve 20 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ve Narkorehber Eğitimi kapsamında 2022 yılında gerçekleştirilen eğitimlere 61 bin 108 kişi katılmıştır. Bu kişilerden 36 bin 840'ı anne/anne adayıdır. Suç eşyası satın almak ve kabul etmek suçundan 2022 yılı içerisinde toplam 84 hurda satan işzyerine işlem yapılmış, 3 iş yerine para cezası tatbik edilmiş, 52 hurda satan işletmenin faaliyetlerine son verilmiştir. Bununla birlikte 1303 metruk bina yıkılmıştır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizle aldığımız tüm önlemlere rağmen, milletvekili sorumluluğuna yakışmayan, şehrimizi ve çalışmalarımızı karalayan bu anlayışı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

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