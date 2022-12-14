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Soluk borusuna cisim kaçan öğrenciyi okul müdür yardımcısı kurtardı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir okulun müdür yardımcısı, soluk borusuna cisim kaçan ve nefessiz kalan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 22:54, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 22:56
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Soluk borusuna cisim kaçan öğrenciyi okul müdür yardımcısı kurtardı

Şehit Adem Yavuz İlkokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Çavdır, odasına giderken nefes almakta zorlanan 4. sınıf öğrencisi Abdulsamet Öztürk'ü fark etti.

Hızlıca Öztürk'ün yanına giden Çavdır, Heimlich manevrasını uyguladı. Çavdır'ın müdahalesinin ardından Öztürk'ün nefes alması normalleşti.

Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, yaptığı açıklamada, öğretmen ve yöneticilerin aldığı ilk yardım eğitimlerinin faydasını görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Müdür Yardımcısı Çavdır'ın da ilk yardım eğitimi aldığına dikkati çeken Tepe, "Gaziantep'te görevli birçok öğretmenin Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği iİlk yardım eğitimini almış olmaları, geçtiğimiz dönemlerde haberlere konu olan bu tür birçok vakanın kötü sonuçlanmasının önüne geçilmesiyle sonuçlanıyor." ifadelerini kullandı.

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