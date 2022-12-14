Sokak ortasında otomobiliyle yolunu kesip kurşun yağdırdı: 1 ölü

Olay, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi 5014 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 07 PU 887 plakalı otomobiliyle sokakta seyir halinde ilerleyen Ömer Sert'in (41) otomobilinin önünü, daha önce tartıştığı R.A. (38) aracıyla kesti. İkilinin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce R.A. yanında taşıdığı tabancasını çıkarttı, ardından Ömer Sert otomobilden çıkıp kaçmaya başladı. R.A., koşarak takip ettiği Sert'e arkasından ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Ömer Sert, kanlar içerisinde yere yığıldı. R.A. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ömer Sert, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sert'in cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis, 2 saat sonra suç aletiyle kıskıvrak yakaladı

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından R.A.'nın kaçtığı yeri tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu cinayet şüphelisi R.A., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.