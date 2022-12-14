Otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı lise öğrencisinin yaşamını yitirdiği kazada sürücü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 23:27, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 23:28
Muğla-Yatağan kara yolu Salihpaşalar mevkisinde T.Y. (19) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muğla Kız Meslek Lisesi öğrencisi Sıla Akgül'e (15) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Akgül, ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesine kaldırılan Akgül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız