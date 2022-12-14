Türkiye'nin sunduğu 'sıfır atık' kararı BM'de kabul edildi
Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında sunduğu "sıfır atık" kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2022 23:52, Son Güncelleme : 14 Aralık 2022 23:54
Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında sunduğu "sıfır atık" kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız