15 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, The Green Park Otel'de düzenlenecek "Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Altındağ Zincirli Camisi açılışına iştirak edecek.

(Ankara/15.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri tamamlanacak.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/11.00/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ".tr" uzantılı alan adları TRABİS Lansman Töreni'ne ve BTK Akademi Kariyer Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/11.00/12.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, ekim ayı ücretli çalışan istatistiklerini, kasım ayı konut satış verilerini, kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi, 2021" haber bülteni yayımlanacak.

(Ankara/10.00/13.00)

4- İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını duyuracak.

(Londra/15.00)

5- Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından ECB Başkanı Christine Lagarde, basın toplantısı yapacak.

(Frankfurt/16.15/16.45)

DÜNYA DİPLOMASI

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ve Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile ayrı ayrı ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30/14.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kanada'da Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı (COP15) çerçevesinde "Ekolojik Uygarlık - Dünyadaki Tüm Yaşam İçin Ortak Bir Gelecek İnşa Etmek" oturumunda konuşma yapacak.

(Montreal)

3- AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, markalar ile spor dünyasından isimleri bir araya getiren Brand & Sport Summit'in açılış programına katılacak; "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi"nin kapanış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/10.00/17.20)

2- Voleybolda Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'na A Grubu'nda Prosecco DOC Imoco Volley-Dentil Praia, B Grubu'nda VakıfBank-Gerdau Minas maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/16.30/20.00)

3- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 4. haftasında Ziraat Bankkart, İtalya'nın Sir Sicoma Monini takımına konuk olacak.

(Perugia/22.00)

4- Voleybol Kadınlar CEV Kupası Son 32 Turu'nun ilk maçında Türk Hava Yolları, İsviçre'nin Viteos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Neuchatel/22.00)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 6. haftasında D Grubu'nda OGM Ormanspor, Polonya'nın Polskie Przetwory ekibini, E Grubu'nda Nesibe Aydın, İsrail'in Elitzur Holon takımını, F Grubu'nda BOTAŞ, İsrail'in Maccabi Bnot takımını konuk edecek; E Grubu'nda Bursa Uludağ Basketbol, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Ankara/16.00/17.00/17.00/Sfantu Gheorghe/20.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftası Yenimahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/15.00)