Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkilileri İran'ı ziyaret edecek

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkililerinin yakın bir zamanda İran'a ziyaret gerçekleştireceklerini söyledi.

İran devlet televizyonu haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile temas halinde olduklarını belirterek UAEA ile yaşanan sıkıntıları çözmeyi umut ettiklerini söyledi. İslami, "UAEA ile yaşanan sıkıntıların ve belirsizliklerin giderilmesi için ileriye dönük bir adım atılacağını umuyoruz. Ajans ile temas halindeyiz ve iş birliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İslami, diyaloğa açık olduklarını belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkililerinin yakın bir zamanda İran'a ziyaret gerçekleştireceklerini söyledi. Ziyaretin hangi tarihte gerçekleşeceğine ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın üç nükleer tesisinde ajansa daha önceden bildirilmemiş uranyum parçacıkları tespit edildiği için soruşturma başlatmış ve 8 Haziran'da İran aleyhinde karar almıştı. İran'ın nükleer tesisler hakkında şu ana kadar verdiği cevapları yeterli bulmayan UAEA 17 Kasım Perşembe günü 35 ülkeden 26'sının oyunu alarak İran'ı ajansla işbirliği yapmamakla suçlayan ikinci kararı almıştı.