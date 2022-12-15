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Erdoğan: Türkmen gazını Batı'ya taşıyalım

Türkiye enerji üssü olma yolunda adımlar atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a 'enerji' merkezli önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın "üç kardeş" olarak yer aldığı 'Avaza Zirvesi'nde "Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğal gazının da Batı pazarlarına nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 07:22, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 07:24
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Erdoğan: Türkmen gazını Batı'ya taşıyalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkmen doğal gazının da Batı pazarlarına nakline yönelik çalışmaların başlaması gerektiğini belirtti.

Türkmenistan'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi kapsamında düzenlenen heyetler arası görüşmede konuşan Erdoğan, "Kardeşlik bağlarımızla güçlenen ilişkilerimizin sahip olduğumuz stratejik avantajlar temelinde daha da pekişeceğine yürekten inanıyorum. Hedefimiz küresel ve bölgesel dinamiklerle birlikte gelişen yeni imkanları insanlarımızın refahı ile bölgemizin istikrarı doğrultusunda değerlendirmektir" dedi.

BİRLİKTELİĞİMİZ TAÇLANACAK

Üçlü zirvede imzalanan imzalayacakları belgelerle birlikteliğin daha da taçlanacağını vurgulayan Erdoğan, "Ulaştırma imkanlarını iyileştirmemiz bu bakımdan ziyadesiyle mühimdir. Ticaret hacmimizi geliştirmek için gayretlerimizi artırmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. İlgili bakanlarımızın mevkidaşlarıyla başlattıkları bölgesel üçlü platformlar olumlu neticeler vermiştir. Lapis-Lazuli transit taşımacılık koridoru başta olmak üzere bölgesel iş birliği mekanizmaları ile altyapı projelerinin ticaret hacmimizi artırmanın yanı sıra bölgesel istikrara da katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

ENERJİ KAYNAĞINI ÇEŞİTLENDİRMELİYİZ

Koronavirüs salgınının yanı sıra savaş ve bölgesel istikrarsızlıkların, tedarik zincirlerinin korunmasında ulaştırmanın önemini hatırlattığına, enerji arzı güvenliğini de dünyanın gündeminde bir kez daha en üst sıralara yerleştirdiğine işaret eden Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesinin öneminin yeniden anlaşıldığını söyledi. Erdoğan, Türkiye olarak bu doğrultudaki adımları uzun süredir atmakta olduklarını dile getirerek şunları anlattı:

ELEKTRİK NAKLİ İÇİN DE HAZIRIZ

"Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Güney Gaz Koridoru bu açıdan öne çıkmaktadır. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın bel kemiğini oluşturduğu bu koridorla Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğal gazının da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğine hazırız. Ayrıca bölgemizde, ülkelerimiz arasında karşılıklı elektrik ticaretinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız."

Kesintisiz ulaşım ticaretimizi artırır

  • Güvenilir bir taşımacılık güzergahı olarak ön plana çıkan Orta Koridor bağlamında iş birliğinin ortak menfaatimize olduğunu ifade eden Erdoğan, "Koridorun önemli bir ayağını Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'yla tamamladık. Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı, Osman Gazi ve 1915 Çanakkale köprülerini hizmete alarak doğu-batı eksenli kesintisiz ulaşımı temin ettik. Bu güzergahı daha da etkin hale getirmek için birlikte çalışmalı, sınır geçişlerini ve gümrük işlemlerini hızlandırmalıyız. Her 3 ülkenin taşıyıcıları için kara yolu geçiş ücretlerinin ve vizelerin kaldırılması veya makul bir seviyeye çekilmesi, vize ücretlerinde indirim yapılarak vize sürelerinin uzatılması ticaret hacmimizi artıracaktır" dedi.

Bu zirve tarihe kayıt düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan'da yoğun bir görüşme trafiği oldu. Erdoğan önce Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Erdoğan, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada zirve kapsamındaki görüşmelerin çok önemli adımları atmaya vabeste olduğunu ifade eden Erdoğan, "Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan, üçlü olarak bu zirve 'Avaza Zirvesi' olarak tarihe bir kayıt düşecektir" diye konuştu.

Ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile baş başa görüşen Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Serdar Berdimuhamedov ile birlikte liderler toplantısına katıldı. Üç lider, dar katılımlı toplantının ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Avaza Kongre Merkezi'ndeki görüşmenin ardından iki lider katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan son olarak da İlham Aliyev ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

5 anlaşma imzalandı

  • Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan arasında ticaret, bilim, eğitim, kültür, gümrük, enerji ve ulaştırma alanlarında 5 anlaşma imzalandı.

Gençlere tatil ve eğitim için iş birliği

Genç nesillerin dili, tarihi ve kültürü daha iyi tanıması amacıyla dayanışmanın arttırılması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, bu konuda dar kapsamlı görüşmede attıkları adımı şu sözlerle anlattı: "Öncelikle gerek Gebele'de her yıl gençlerimizin orada belli bir süre tatil yapması, eğitim alması gerekse Avaza'da yine her yıl belli bir süre -bu bir ay olabilir- burada göndereceğimiz yanlarındaki öğretmenleriyle birlikte eğitim-öğretim almaları hem Gebele'yi tanımaları hem Avaza'yı tanımaları, dolayısıyla Türkiye'ye de gelecek olan gençlerimizin ufku, dil itibarıyla din itibarıyla, tarih itibarıyla, kültür itibarıyla çok daha farklı bir zemine oturacaktır."

Zengezur 2024'te hazır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur Koridoru'nun açılması için çalıştıklarını belirterek, "Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan'dan geçen kısmında demir yolunun yüzde 40'ı, kara yolunun yüzde 70'i tamamlandı. İşler 2024'te tamamlanacak ve sonuçta yeni nakliyat koridoru oluşturulacak" dedi. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ise "Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye, enerji kaynaklarının dünya pazarına gönderilmesi için uyumlu, çok yönlü bir sistem oluşturmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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