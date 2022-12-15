Turistin kart başı harcaması 610 dolara çıktı: Nevşehir'de yüzde 55 artış

Turizm planlarına ışık tutmak amacıyla hayata geçirilen 2022 Mastercard Turizm Raporu açıklandı. Geçen yılın ocak-ekim periyoduna kıyasla bu yılın aynı döneminde dolar bazlı toplam harcama tutarında artış görüldü. Bunun en önemli sebebi ise kullanılan kart sayısındaki artış, bu da Türkiye'ye gelen turist sayısındaki artışa işaret ediyor. Türkiye'deki hem POS harcamaları hem nakit çekimler geçen yılın aynı dönemine kıyasla TL bazında yüzde 225, dolar bazında ise yüzde 65 artış gösterdi. Bir turistin kart başına ortalama harcaması 610 dolar olarak gerçekleşti.

NEVŞEHİR'DE %155 ARTIŞ

Nevşehir, turistlerin yoğun ilgisiyle harcamalarda yüzde 155'lik artışa ulaşarak, en yüksek büyüme oranına sahip oldu. Öte yandan, yurt dışı kartlar tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen harcamalara bakıldığında ilk üç ülke sırasıyla, Almanya, İngiltere ve ABD olarak gerçekleşti. Suudi Arabistanlılar 9,5 kat artışla en yüksek büyüme oranına çıktı.