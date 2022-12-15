Sel mağduru seracı, zammı yapan aracı

Antalya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan selle seralar büyük oranda zarar görürken, ortaya çıkan üretim kaybı büyükşehirlerde fiyat artışlarına yol açtı. İstanbul'a az ürün gelmesiyle meyve ve sebze fiyatları bir hafta öncesine göre ortalama 5 lira arttı. Meyve ve sebze halinde geçen hafta 9 liradan satılan domates, 15 liraya kadar çıktı. Çarliston biber 9 liradan 14 liraya çıktı. Patlıcan 11 liradan 14 liraya, sivri biber 12 liradan 17 liraya, kabak 10 liradan 14 liraya ve kırmızı biber 25 liradan 30 liraya çıktı. Fiyatı sabit kalan Finike portakalı ise 15 liradan satılıyor.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada fiyat artışını karaborsacıların yaptığını söylemişti ancak İstanbul'daki hal esnafı Kemal Günaydın, Antalya'da sel olduktan sonra ürünlerin az çıktığını ve buna bağlı olarak İstanbul'a gelen ürün fiyatlarının arttığını söyledi.

"HAVALAR SOĞUDUKÇA FİYATLAR YÜKSELİR"

Günaydın, şöyle konuştu: "Antalya'daki seralarda biber, patlıcan, domates, salatalık, kırmızı biber gibi sebzeler yetişiyor. Sel olduğunda seralar zarar görüyor ve ürünler yetişmiyor. Buna bağlı olarak da fiyatlar yükselir. Nakliye maliyetlerinden dolayı Antalya'dan bedavaya bir ürün alsan İstanbul'a 4 liraya gelir. Ayrıca meyve ve sebzelerin mevsimi geçtiği zaman da fiyatlara etki eder. Havalar soğudukça fiyatlar yükselir."

Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Kurdaş da "Şu anda yarıya kadar çamur içinde olan seralarımızı kurtarmaya çalışıyoruz ve ürün miktarı azaldı. Su çekilip çamurdan kurtulduğumuzda ürün miktarı artacaktır" dedi.

Kurdaş, seralarda şu an çamur altındaki ürünleri kurtarabildikleri ölçüde satışa sunacaklarını, artan fiyatlarda arzdan başka birçok unsurun etkili olabileceğini dile getirdi.