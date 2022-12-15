Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na mesaj: 16 milyona hizmet etmeye devam

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun cezasının belli olmasının hemen ardından Almanya ziyaretini iptal ederek yurda döndü.

Kılıçdaroğlu'nu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı. Daha sonra Saraçhane'deki İBB binasına geçen Kılıçdaroğlu'nun burada yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekti. CHP lideri "16 milyona hizmete devam et" diyerek İmamoğlu'nun muhtemel adaylığı üzerinden mesaj verdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları;

"GÜLÜMSEMENE BAK VE 16 MİLYONA HİZMET ET"

"Hüzün bize yakışmaz. Çünkü, biz haklıyız. Haklı olduğumuz sürece, her zaman gülümsemeliyiz. Haksızlıklara karşı gülümsemeliyiz. Bütün bu haksızlıkları düzelteceğiz. Düzeltme konusunda da irademizi, hep beraber, birlikte dile getireceğiz.

Ekrem Başkan'ın haksızlığa uğraması, aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına gelir. Eğer bir yargı, 16 milyon insanın hakkını gasp ediyorsa, o yargı yargı değildir. O yargı, birilerine kendi iradesini teslim etmiş yargıdır. Onlara biz, hakim demeyiz. Hakim olanların egemen olduğu bir yargı olur o yargı. O açıdan Sayın Başkan, hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak. Ve 16 milyon insana, gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor.

"BU SORUNLARIN TAMAMINI ÇÖZECEĞİZ"

Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Benzer bir olay, İzmir'de, belediye başkanımız için de yapıldı. Yüz küsur yılla yargılandı ve beraat etti. Oraya da gittim. Orada da söyledim. Aynı şeyleri söyledim. Aziz Kocaoğlu, İzmirlilere hizmet etti. İzmirliler için çalıştı. Ve bu mücadelesinde haklı olduğunu hem yargı teslim etti adalet sonunda hem de İzmirliler teslim ettiler. Senin de başarılarını kıskanıyorlar. Hazmedemiyorlar. Ama hazmedecekler. İstanbul'un rantına doymadılar. Onları doydurmayacağız. İstanbul'un rantı, İstanbullulara aittir. Ekrem Başkan bu rantı, İstanbullulara teslim edecek. Buna tahammül edemiyorlar. Rantı almak istiyorlar. Ama Allah büyüktür. Biz, haklı olduğumuz sürece, senin başkanlığında bütün bu sorunların tamamını çözeceğiz. Bundan en ufak endişen olmasın."

"GÖREVLERİNİ SÜRDÜRMELERİNİ İSTİYORUM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önüne set çekmesi dikkat çekiyor. Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını cevaplayan CHP lideri, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı hakkında sorulan soruya "İki belediye başkanımız da bulundukları görevleri başarı ile yürütüyorlar. Başarı ile sürdürmelerini istiyorum" şeklinde cevap vermişti.