Açık Lise sınavlarında toplu kopya!

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na mesaj: 16 milyona hizmet etmeye devam
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na mesaj: 16 milyona hizmet etmeye devam
%0,98 Faizli 15.000 TL!
%0,98 Faizli 15.000 TL!
Sponsorlu İçerik
İstismar davasında Kadir İ. tutuklandı, baba Yusuf Ziya G. teslim oldu
İstismar davasında Kadir İ. tutuklandı, baba Yusuf Ziya G. teslim oldu
Sel mağduru seracı, zammı yapan aracı
Sel mağduru seracı, zammı yapan aracı
2023'te gıdaya en fazla yüzde 20 zam bekleniyor
2023'te gıdaya en fazla yüzde 20 zam bekleniyor
Türkiye'nin sunduğu 'sıfır atık' kararı BM'de kabul edildi
Türkiye'nin sunduğu 'sıfır atık' kararı BM'de kabul edildi
İmamoğlu hakkındaki kesin karar İstinaf'ta belli olacak
İmamoğlu hakkındaki kesin karar İstinaf'ta belli olacak
'Zeytinliklerde madenciliğe izin' torba kanun teklifinden çıkarıldı
'Zeytinliklerde madenciliğe izin' torba kanun teklifinden çıkarıldı
FED faizi 15 yılın en yüksek seviyesine yükseltti
FED faizi 15 yılın en yüksek seviyesine yükseltti
Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu hakkındaki karara ilk değerlendirme
Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu hakkındaki karara ilk değerlendirme
MSB açıktan işçi alımı kura sonuç duyurusu yayımladı
MSB açıktan işçi alımı kura sonuç duyurusu yayımladı
HSK'da yeni atamalar
HSK'da yeni atamalar
Türkiye'de ilk: Gezici öğretmen uygulaması o ilde başladı
Türkiye'de ilk: Gezici öğretmen uygulaması o ilde başladı
İmamoğlu'nun yargılandığı 'YSK üyelerine hakaret' davasında karar
İmamoğlu'nun yargılandığı 'YSK üyelerine hakaret' davasında karar
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Türk-İş Genel Sekreteri: Herhangi bir rakam konuşulmadı
Türk-İş Genel Sekreteri: Herhangi bir rakam konuşulmadı
'Yemek kartları marketlerde kullanılmayacak' iddiası yalanlandı
'Yemek kartları marketlerde kullanılmayacak' iddiası yalanlandı
'MERNİS'ten veriler sızdırıldı' iddiasına açıklama
'MERNİS'ten veriler sızdırıldı' iddiasına açıklama
Yenilenmiş cep telefonu alınır mı?
Yenilenmiş cep telefonu alınır mı?
'Usulsüz sağlık raporu' hazırlayan, biri kamu görevlisi 6 gözaltı
'Usulsüz sağlık raporu' hazırlayan, biri kamu görevlisi 6 gözaltı
Doğru olmayan 'istismar' iddiasını yazan kişi gözaltına alındı
Doğru olmayan 'istismar' iddiasını yazan kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi
Çalışma Bakanı Bilgin'den 'EYT' ve 'asgari ücret' açıklaması
Çalışma Bakanı Bilgin'den 'EYT' ve 'asgari ücret' açıklaması
Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'referandum' iddiasına yalanlama
Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'referandum' iddiasına yalanlama
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: 4 enfeksiyona karşı 'dörtlü' koruma
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: 4 enfeksiyona karşı 'dörtlü' koruma
Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün yapılacak
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün yapılacak
'Zincir 2' operasyonunda 217 şüpheliden 176'sı gözaltına alındı'
'Zincir 2' operasyonunda 217 şüpheliden 176'sı gözaltına alındı'
CHP lideri Kılıçdaroğlu 6'lı masaya göz kırptı
CHP lideri Kılıçdaroğlu 6'lı masaya göz kırptı
İçişleri Bakanlığına 50, Kültür Bakanlığına 25 personel alınacak
İçişleri Bakanlığına 50, Kültür Bakanlığına 25 personel alınacak
Ana sayfaHaberler Eğitim

Açık Lise sınavlarında toplu kopya!

Açık Öğretim Lisesi'nin birinci dönem sınavları 9 Aralık'ta çevrimiçi yapılmaya başlandı. 20 Aralık'a kadar erişime açık olan sınavlara, öğrenciler 11 gün boyunca istedikleri zaman girebiliyor. Bundan faydalanan öğrenciler de soruları ortaklaşa çözdükleri inanılmaz bir kopya sistemi geliştirdi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 08:45, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 08:01
Yazdır
Açık Lise sınavlarında toplu kopya!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları çevrimiçi ortamda düzenleniyor. Sınavlar, örgün eğitimde görülen Türk dili ve edebiyatı, matematik, tarih, coğrafya, din kültürü gibi derslerden yapılıyor. Her dersin kendine ait kodları bulunuyor ve sınav zamanı geldiğinde öğrencilere dersin sayısal koduna göre sorular yöneltiliyor. Yani, 12'nci sınıftaki bir öğrenci 141 kodlu T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için sınava girdiğinde bu koddaki dersi alan her öğrenciyle aynı soruları görüyor.

11 gün boyunca erişime açık...

Öğrenciler belirlenen tarih aralığındaki 11 gün boyunca sınavlara erişebiliyor. Bu süre zarfı içinde örneğin 9'uncu sınıf matematik dersinden sorumlu olan bir öğrenci, sınav için belirlenen 9-20 Aralık tarihleri arasında istediği gün ve saatte sınavını başlatabiliyor. Sınavını başlattığı anda ise her ders için öğrencilere 20 soru yöneltiliyor. Bu 20 soru için öğrencilere sınav başlatıldığı andan itibaren 25 dakika veriliyor.

Cep telefonları hazır tutuluyor

Sınav sırasında, bilgisayarda sınav sisteminin erişildiği sınav penceresi dışında herhangi başka bir pencere açılamıyor. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılıyor. Başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması halinde öğrenciye uyarı mesajı verilerek, açılan sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal ediliyor.

Fotoğraf çekilip gruba yollanıyor

Fakat öğrenciler sınava girdiği bilgisayar ekranı dışında, örneğin cep telefonlarıyla sınav ekranındaki soruların fotoğrafını kolaylıkla çekebiliyor. Çevrimiçi ortamda düzenlenen sınavı kendi başına yapmak istemeyen öğrenciler bu sayede cep telefonlarının kamerasıyla sınav sorularını fotoğraflıyor ve diğer öğrencilerle paylaşıyor.

Sorular anında cevaplanıyor

Bir öğrencinin sınavını başlatmasıyla Telegram uygulamasında geçtimiz yılın mart ayında kurulan grupta hazır bekleyen öğrenciler, sınav sorularının cevaplarını hep birlikte araştırmaya koyuluyor ve cevapları sınavı çözen öğrenciyle anında paylaşıyor. Bu sayede aynı dersten sorumlu olan öğrenciler, sınav anında kendilerine sorulan bu soruların cevaplarını önceden öğrenerek rahatlıkla çözebiliyor.

Soruları paylaşmanın cezası var

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi yetkililerine göre, sınav sorularının Bakanlığın izni ve bilgisi olmadan paylaşılmasının birtakım yaptırımları bulunuyor. Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili kanun içeriği hakkında şu bilgileri paylaştı: "İlgili kanunun hükümleri gereğince, MEB tarafından yapılan sınavlarda, sınav sorularını ve bunların cevaplarını internet, sosyal medya ve benzeri gibi platformlarda paylaşan öğrenciler hakkında işlemler yapılmaktadır. Buna göre, sınavda kopya girişiminde bulunan ve buna yardımcı olanlar 5 yıla kadar hapis ve para cezası talebiyle yargılanabiliyor. Sınav sorularını paylaşan öğrenci, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle Bakanlık tarafından yapılan ehliyet sınavları dahil hiçbir sınava başvuramıyor ve giremiyor."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Kumluca ve Finike'de selden etkilenen okullarda hasar tespiti yapıldı
Kumluca ve Finike'de selden etkilenen okullarda hasar tespiti yapıldı
Türkiye'de ilk: Gezici öğretmen uygulaması o ilde başladı
Türkiye'de ilk: Gezici öğretmen uygulaması o ilde başladı
Bakan Özer: 2023'te 922 ilçenin tamamına halk eğitim merkezi kuracağız
Bakan Özer: 2023'te 922 ilçenin tamamına halk eğitim merkezi kuracağız
Kumluca'da eğitime hafta sonuna kadar ara verildi
Kumluca'da eğitime hafta sonuna kadar ara verildi
'Pedagojik formasyon' çalışması ay sonunda tamamlanacak
'Pedagojik formasyon' çalışması ay sonunda tamamlanacak
'İlk 1000 üniversite arasına 70 üniversitemiz girmiş bulunuyor'
'İlk 1000 üniversite arasına 70 üniversitemiz girmiş bulunuyor'

Bu Habere Tepkiniz

Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 14/10/2015 tarih ve 29502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 35. maddesinin 2. fıkrası ile bu madde kapsamında davacı hakkında tesis edilen "beş yıl süre ile hiçbir taslak ders kitabı veya eğitim aracının inceleme ve değerlendirmeye alınmayacağına" ilişkin işlemin iptali istemine ilişkin davada son noktayı koydu.
Bakan Kirişçi açıkladı: Tarım Bakanlığına 1200 personel alınacak

Bakan Kirişçi açıkladı: Tarım Bakanlığına 1200 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi sosyal medyadan personel alım haberi müjdesini paylaştı.
Her ayın 15'de memurlara özel %15 ekstra indirim

Her ayın 15'de memurlara özel %15 ekstra indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Memurlara ödenen alt sınır aylığında hangi derece/kademe esas alınmaktadır?

Memurlara ödenen alt sınır aylığında hangi derece/kademe esas alınmaktadır?

Emekli bir memurun alabileceği en düşük aylık ödeme sistemi sosyal güvenlik hukukunda yer alır ve Sosyal Güvenlik Kurumu kanunda yer alan hüküm gereği, hak sahiplerine en az ödeyeceği aylığı hesap eder.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversite, araştırma görevlisi ilanını güncelledi

Üniversite, araştırma görevlisi ilanını güncelledi

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İç Mimarlık mezunlarına yönelik olarak araştırma görevlisi ilanında güncelleme yaptı!
Hukuk aykırı atama kazanılmış hak sayılmaz

Hukuk aykırı atama kazanılmış hak sayılmaz

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanlığında itfaiye çavuşu olarak görev yapan davacı tarafından eri kadrosuna atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
'Akademik Teşvik Sistemi'nde bürokrasiyi azaltıcı düzenleme beklentisi

'Akademik Teşvik Sistemi'nde bürokrasiyi azaltıcı düzenleme beklentisi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından yaklaşan akademik teşvik ödeneği süreçleri öncesi bürokrasiyi azaltıcı düzenlemeler için güzel haberler bekleniyor.
Etrafına 'önemli bir adamım, yukarılarda çok tanıdığım' var izlenimi veren imam meslekten atıldı

Etrafına 'önemli bir adamım, yukarılarda çok tanıdığım' var izlenimi veren imam meslekten atıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, imam-hatip olarak görev yapan davacının, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği uyarınca meslekten atılması işlemine açılan davayı sonuçlandırıldı.
Derneğin MEB'e açtığı iki dava da 'yetkisizlik' nedeniyle reddedildi

Derneğin MEB'e açtığı iki dava da 'yetkisizlik' nedeniyle reddedildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bir Dernekleri Federasyonu tarafından Milli Eğitim Bakanlığının iki işlemine karşı açılan davayı yetkisizlik nedeni ile reddeden Daire kararlarını onadı.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün yapılacak

Asgari ücret için ikinci toplantı bugün yapılacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci kez bir araya gelecek. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
En etkili yağ yakan 7 bitki çayı!

En etkili yağ yakan 7 bitki çayı!

Peki metabolizma hızlandırıcı ve yağ yakımını hızlandıran bitki çayları neler? En etkili yağ yakan 7 bitki çayı...