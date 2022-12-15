Başkent'te FETÖ'nün sivil yapılanmasından 14 kişiye gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 09:24, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 10:29
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda, FETÖ içerisinde çeşitli düzeylerde görev üstlenen ve örgütün gizli haberleşme aracı ByLock programını kullandıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız