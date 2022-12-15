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Benzine bu gece zam geliyor

Brent petrolde yanan fiyat değişimleri nedeniyle benzin fiyatlarına 1,07 TL oranında zam gelmesi bekleniyor

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 09:33, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 09:46
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BENZİNE ZAM GELİYOR

Benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 17,42 liradan satılıyor.

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