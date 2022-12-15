Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolar

Dün 83,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,70 azalarak 82,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,63 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel merkez bankalarının daha fazla faiz artırımına gitme olasılığının talep endişelerini tetiklemesi etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC), dün yılın son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti. Fed'in dünkü faiz kararının ardından gözler bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 50 baz puan artırmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görülmesi gerektiğini ifade etti.

Fed'in kararı ve açıklamaları, doların değerinin artacağına ve petrol talebini olumsuz etkileyeceğine yönelik beklentileri yükseltti.

ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan artışlar da talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılayan bir unsur oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 10 milyon 200 bin varil artarak 424 milyon 100 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 913 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4 milyon 500 bin varil arttı ve 223 milyon 600 bin varil olarak kaydedildi.

Öte yandan, Kanadalı TC Energy Corp, Kanada'dan ABD'ye günlük 600 bin varilden fazla petrol taşıyan Keystone boru hattının bir bölümündeki faaliyetlerin yeniden başlayacağını açıkladı. Boru hattında 14 bin varilden daha fazla miktarda bir petrol sızıntısı yaşanması, tüm boru hattının bir haftadır kapanmasına neden olmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 82,26 ile 82,35 dolar aralığının direnç, 82,04 ile 81,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.