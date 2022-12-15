Dolar 18,65 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar günü 18,65 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 17:45, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 17:46
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6430
|18,6440
|18,6490
|18,6500
|Avro
|19,8510
|19,8520
|19,9320
|19,9330
|Sterlin
|23,0400
|23,1500
|23,0520
|23,1680
|İsviçre Frangı
|20,0950
|20,1960
|20,1370
|20,2380
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6130
|18,6930
|18,6190
|18,6990
|Avro
|19,8110
|19,8910
|19,8920
|19,9720
|Sterlin
|22,9800
|23,1900
|22,9920
|23,2020