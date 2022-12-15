Mardin'de elektrik akımına kapılan çocuk öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 11:51, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 11:51
Kırsal Küçükboğaziye Mahallesi'nde yaşayan Yasin Kaymaz, duş almak için girdiği banyodan çıkmayınca ailesi banyoya girdi.
Elektrik akımına kapılan Kaymaz'ı banyoda hareketsiz bulan ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız