HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan 'EYT' ve 'asgari ücret' açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TRT Haber'e konuştu.

Çalışma hayatına ilişkin birçok konuda değerlendirmede bulunan Arslan, asgari ücretin aile kriterine göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

"Türk aile yapısını dikkate alarak işçiyi eşi 2 çocuğu ile değerlendirecek bakış açısına ihtiyacımız var. Asgari ücret belirlerken asgari ücret dışındakilerin de ücretini dengelemek gerekiyor."

"Kamuda çalışan tüm işçiler düzenlemeye dahil edilmeli"

Kamudaki taşeronların kadroya alınması konusunda da çalışmalar sürüyor.

Arslan, taşeron işçi sayının 100 bine yaklaştığını belirtti.

"Yıl sonuna kadar gerçekleşmesini bekliyoruz. Kamuda taşeron şirketlerde çalışan tüm işçilerin dahil edilmesi talebimiz var. Bunun gerçekleşmesini istiyorum."

"Yeni bir tarih ve yaş sınırı getirilmemeli"

HAK-İŞ Başkanı Arslan'ın gündeminde EYT düzenlemesi de vardı.

"8 Eylül 1999 dan önce işe girenlerin o tarihteki mevzuata göre emeklilik hakları sağlanmalı. Yeni bir yaş düzenleme tarih ve yaş sınırı getirilmemeli."