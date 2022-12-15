Bakan Bozdağ: İmamoğlu hakkında kesinleşmiş bir karar yok
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; 'Şu anda Sayın İmamoğlu hakkında ne bir kesinleşmiş siyasi yasak vardır ne de bir hapis cezası vardır' dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 15:41, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 15:41
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı"nda konuştu.
Bozdağ: " Şu anda Sayın İmamoğlu hakkında ne bir kesinleşmiş siyasi yasak vardır ne de bir hapis cezası vardır"Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız