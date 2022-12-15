Başkent'te hayvanat bahçesinden aslan kaçtığı iddiası ortalığı karıştırdı

Gölbaşı ilçesinde bulunan ve bir süre önce ilçe belediyesi tarafından mühürlenen yırtıcı hayvan parkı "Aslan Parkour" yakınlarında bulunan bir evin güvenlik kamerasına takılan görüntüler, sosyal medyaya yansıdı. Bazı mahalle sakinlerinin, görüntülerdeki hayvanın aslan olduğunu ve yırtıcı hayvan parkından kaçtığını belirterek 112 ekipleri ve ilgili birimlere ihbarda bulunduğu öne sürüldü.

Yırtıcı hayvan parkının yetkilileri ise iddiayı yalanlayarak kaçan bir aslan olmadığını, görüntülerdeki hayvanın köpek olduğunu öne sürdü. Şikayetler nedeniyle bir süredir mühürlü olan yırtıcı hayvan parkıyla ilgili mahkeme sürecinin devam ettiğini, mahkemenin kararına göre parkın ya faaliyetlerine devam edeceğini ya da başka bir alana taşınacağını belirten yetkililer, ihbarın, mahkeme sürecini etkilemeye yönelik olduğunu savundu.

Resmi makamlardan herhangi bir açıklamanın yapılmadığı olayla ilgili farklı iddialar da ortaya atıldı. Aslanın görüntülendikten bir süre sonra çiğ et verilerek yakalandığı ve parka teslim edildiği öne sürülürken bir iddiaya göre ise parkın kapısına çıkan aslan, eğiticileri tarafından kısa sürede fark edilerek içeriye alındı.