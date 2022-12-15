Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 17:32, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 17:36
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız