Yaya geçidinde genç kıza çarpan ABD'linin yargılanması sürdü

Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmaya, adli kontrolle yargılanan ABD vatandaşı mühendis R.P.T. ile müşteki Ezgi Aydındağ ve ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, olay sebebiyle çok üzgün olduğunu ve kasıtlı bir suç işlemediğini belirterek, beraatini talep etti.

Müşteki avukatları ise sanığın adli kontrolle değil tutuklu yargılanmasını talep ederek, üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla uygulanan adli kontrol kararının devamına hükmederek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Mahkeme sonrası müşteki Ezgi Aydındağ tekerlekli sandalyesinde adliye önünde gözyaşı döktü. Ailesi ise davanın uzamasına tepki göstererek, mağduriyetlerini dile getirdi.

Sanık ABD vatandaşı mühendis R.P.T. de kazadan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.

Güvercinlik Mahallesi'nde 1 Eylül 2021'de, işe gitmek üzere evinden çıkan Ezgi Aydındağ'a (20), yaya geçidinden geçtiği sırada skorsky helikopterlerinin üretiminde çalıştığı öğrenilen ABD vatandaşı mühendis R.P.T'nin kullandığı otomobil çarpmıştı. Kazada, Aydındağ ağır yaralanmıştı.

Vücudunda çok sayıda kırık oluşan, sinir dokuları hasar gören genç kız Bodrum'da bir hastanedeki tedavisinin ardından İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Kazadan sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen sürücü, hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.