Betül Öğretmen kansere yenik düştü
Hatay'ın Erzin ilçesinde 29 yaşındaki Öğretmen Betül Kılıçkıran kansere yenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 19:58, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 19:58
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 yıldır tedavi gören, Milli Eğitim Müdürlüğüne
bağlı Şükrü Paşa Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Betül Kılıçkıran, dün akşam
saatlerinde hayatını kaybetti.
Betül Kılıçkıran'ın cenazi İsalı Mahalle Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız