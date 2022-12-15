Acil serviste dehşeti yaşayan Gizem hemşire, meslektaşından şikayetini yineledi

Edinilen bilgiye göre olay geçen yıl 10 Aralık günü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi'nde yaşandı. İddialara göre, acil serviste şişeden alkol aktarımı sırasında bir anda alev çıktı. Çığlık atarak yardım isteyen hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik personeli Yılmaz Yapıcı'ya ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı. Üzeri örtü ile örtülerek söndürülen hemşire önce yoğun bakıma ardından da Derince Eğitim Araştırma Hastanesi yanık ünitesine sevk edilirken olay anında yaralanan temizlik görevlisi Yılmaz Yapıcı da hastanede tedavi altına alındı.



Hemşire Gizem Elif Türk uzun bir tedavi sürecinin ardından mesleğine geri döndü. Temizlik personeli Yılmaz Yapıcı'nın da tedavisi tamamlandı. Başlatılan adli ve idari soruşturma doğrultusunda "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan hakkında dava açılan erkek hemşire Önder Erarslan hakim karşısına çıktı.

"Alkol saf mı, sulu mu" diye sormuş

2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci davada tutuksuz yargılanan sanık hemşire Önder Erarslan ile olayda ağır yaralanan hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik personeli Yılmaz Yapıcı katıldı. Duruşmada kendini savunan Önder Erarslan alkol dolumu sırasında alkolün sulandırılıp sulandırılmadığı ile alakalı soru sorduğunu söyledi. "Yakayım mı seni" diye bir cümle kullanmadığını olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu söyleyen Erarslan'ın soruşturma aşamasındaki "Olaydan önce sigara içmeye çıkmıştım. Olay anında elimdeki çakmağın manyetik kısmına fark etmeden bastım" ifadeleri hatırlatıldı. Bunun üzerine tutuksuz sanık "Olay sırasında elimde çakmak yoktu. Nasıl alev aldı bilmiyorum. Yangın çıktığı sırada Gizem hemşireye yardım ettim. Alevleri ellerim ile söndürmeye çalıştım. O sırada diğer kişiler gelip, onu acile götürdü. Orada Yılmaz beyi gördüm. Yangın esnasında üstüme yangın tüpü sıkılmıştı. Odada yüzük ve telefonumu düşürmüşüm. Kolluk kuvvetleri olay sonrası yanıma gelip, benden çakmağımı istedi. Ben de teslim ettim. Pişmanım; benim de ailem, çocuklarım var. Olaydan önce 'Alkol saf mı, sulu mu?' diye sormuştum. Bundan kastım alkolün sulandırılıp, sulandırılmadığını öğrenmekti. Müştekilere 'Yakayım mı seni' diye bir şey söylemedim" diye konuştu.

"Çakmağı yaktığını gözümle gördüm"

Olaydan dolayı sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen hemşire Gizem Elif Türk ise "Çakmağı yaktığını gözümle gördüm. Çakmadıysa nasıl alev aldı?" diye tepki gösterdi. Sanık Erarslan ise elinde kesinlikle çakmak olmadığını yineledi. Mahkemede temizlik personeli Yılmaz Yapıcı'nın avukatı da sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti. Mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Mart 2023 tarihine erteledi.

"Allah'ın adaleti şaşmaz"

Duruşma sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan hemşire Gizem Elif Türk "Bugün yanlış ve yalan beyan vermiş oldun. Bu vicdanın seni uyutuyorsa hiçbir şey demiyorum. Daha sürecek bu dava. Ama merak etme Allah'ın adaleti şaşmaz" ifadelerine yer verdi.