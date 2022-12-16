16 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları
16 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yöneteceği TBMM Genel Kurulunda, 2023 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılacak ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak. Yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşacak.
(TBMM/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Toplantısı'na katılacak, eski çöp alanını, Zeytinlik Mahallesi'ni, AK Parti İl Başkanlığını ve Bulancak Millet Bahçesi'ni ziyaret edecek.
(Giresun/11.00-17.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "160 Serisi Özgün Motor Ailesi Lansmanı"na katılacak.
(Kocaeli/10.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kanada'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı (COP15) çerçevesinde temaslarda bulunacak.
(Montreal)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını, haftalık para ve banka istatistiklerini, kasım ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı girişimcilik ve iş demografisi istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek "Türkiye Ulus Markalama Forumu"na katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenecek toplantıya iştirak edecek.
(Venedik)
SPOR
1- Voleybolda FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'na A Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit-Prosecco DOC Imoco Volley, B Grubu'nda Gerdau Minas-Kuanysh maçlarıyla devam edilecek.
(Antalya/16.00/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta mücadelesinin açılış maçında Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.
(Rize/20.00)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Cazoo Baskonia ekibini konuk edecek; Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/20.45/Belgrad/22.30)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası Frutti Extra Bursaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Bursa/19.00)
5- Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Eleme Turu'nun ilk maçında Anadolu Üniversitesi, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı konuk edecek.
(Eskişehir/17.00)
6- Global E-sports Games'in dünya finalleri Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak.
(İstanbul/11.00)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız