İzmir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü
İZMİR'in Konak ilçesinde sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 08:20, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 07:23
Millet Mahallesi 2538 Sokak'ta ikamet eden Onur Uruş'tan (30) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, Uruş'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Uruş'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Uruş'un anne ve babasıyla yaşadığı, ailesinin tedavi için hastanede bulunduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız