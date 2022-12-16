Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Görüntülü hesap açan herkese Ücretsiz Anlık Borsa Verisi
Görüntülü hesap açan herkese Ücretsiz Anlık Borsa Verisi
Sponsorlu İçerik
Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Soylu'dan polis servis aracının geçişi sırasındaki patlama açıklaması
Soylu'dan polis servis aracının geçişi sırasındaki patlama açıklaması
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1 sivil, 8 polis yaralı
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1 sivil, 8 polis yaralı
TOKİ 22 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor
TOKİ 22 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor
İmamoğlu'nun hakaret davasında savcılık 'süre tutum dilekçesi' verdi
İmamoğlu'nun hakaret davasında savcılık 'süre tutum dilekçesi' verdi
TBMM personeline iş sonu tazminatı için yasa teklifi
TBMM personeline iş sonu tazminatı için yasa teklifi
'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismarda okul müdürü tutuklandı
'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismarda okul müdürü tutuklandı
Konut satışlarında düşüş sürüyor
Konut satışlarında düşüş sürüyor
2023 yılı bütçesi maddelerinin görüşmeleri tamamlandı
2023 yılı bütçesi maddelerinin görüşmeleri tamamlandı
Erdoğan'dan 'Kendi adımıza son defa' sözlerine açıklama
Erdoğan'dan 'Kendi adımıza son defa' sözlerine açıklama
Akademisyen çift, meslektaşlarının ölümünde 20 yılla yargılanıyor
Akademisyen çift, meslektaşlarının ölümünde 20 yılla yargılanıyor
Mahkemeden 'askerlik borçlanması' kararı
Mahkemeden 'askerlik borçlanması' kararı
EYT için işletmelere KGF desteği geliyor
EYT için işletmelere KGF desteği geliyor
Bakan Bozdağ: İmamoğlu hakkında kesinleşmiş bir karar yok
Bakan Bozdağ: İmamoğlu hakkında kesinleşmiş bir karar yok
Merkez Bankası rezervleri 8 yılın en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri 8 yılın en yüksek seviyesinde
İstismar şüphelileri tutuklandı, adliye önünde grup tepki gösterdi
İstismar şüphelileri tutuklandı, adliye önünde grup tepki gösterdi
Pençe-Kilit bölgesinde ağır yaralanan üsteğmen Yavuz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde ağır yaralanan üsteğmen Yavuz şehit oldu
Erdoğan: Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz
Erdoğan: Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz
MEB'den kayıt dışındaki öğrencilere yakın takip
MEB'den kayıt dışındaki öğrencilere yakın takip
Altının gram fiyatı 1.075 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.075 lira seviyesinden işlem görüyor
Benzine bu gece zam geliyor
Benzine bu gece zam geliyor
Başkent'te FETÖ'nün sivil yapılanmasından 14 kişiye gözaltı
Başkent'te FETÖ'nün sivil yapılanmasından 14 kişiye gözaltı
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na mesaj: 16 milyona hizmet etmeye devam
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na mesaj: 16 milyona hizmet etmeye devam
Sel mağduru seracı, zammı yapan aracı
Sel mağduru seracı, zammı yapan aracı
2023'te gıdaya en fazla yüzde 20 zam bekleniyor
2023'te gıdaya en fazla yüzde 20 zam bekleniyor
Türkiye'nin sunduğu 'sıfır atık' kararı BM'de kabul edildi
Türkiye'nin sunduğu 'sıfır atık' kararı BM'de kabul edildi
İmamoğlu hakkındaki kesin karar İstinaf'ta belli olacak
İmamoğlu hakkındaki kesin karar İstinaf'ta belli olacak
'Zeytinliklerde madenciliğe izin' torba kanun teklifinden çıkarıldı
'Zeytinliklerde madenciliğe izin' torba kanun teklifinden çıkarıldı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek- Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve TCDD'ye ait bazı limanların özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak- BOTAŞ'ın borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek- Özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ'a devredilmiş olan alacaklarından, asıl alacak tutarı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklardan vazgeçilecek- TEDAŞ'a geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlara ilişkin yapılandırma imkanı getiriliyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 08:40, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 07:57
Yazdır
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Teklifle Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na geçici madde eklendi.

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek. Böylece 293 milyarlık olan borçlanma yetkisi 493 milyar liraya çıkıyor.

Teklifle Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi veya devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak.

Ek sözleşme imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklı açılmış davalardan feragat etmeleri gerekecek.

Ayrıca işletmeci şirketler özelleştirme sözleşmelerinde yer alan yatırım şartına ilave olarak ek sözleşme bedelinin yüzde 10'u oranında limancılık faaliyetleri ile ilgili yatırım yapmak ve bu yatırımları ek sözleşmelerin imza tarihinden itibaren 5 yıl içinde gerçekleştirmek zorunda olacak. Süre sonunda işletmeci şirketlerin yatırımın gerçekleştirildiğine dair rapor ve bu durumu teşvik eden bilgi ve belgeleri ilgisine göre Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi veya Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne kontrol edilmek üzere sunmaları şart olacak.

İlgili kuruluşça yapılan denetimde bahse konu yatırım zorunluluğunun yerine getirilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde ek sözleşme feshedilmiş sayılacak. Bu durumda işletmeci şirkete ek sözleşme gereği ödenen bedeller de dahil herhangi bir bedel iadesi yapılmayacak.

Maddenin gerekçesinde, "Liman yatırımcılarının gerekli olan yatırımları zamanında yapabilmesi, ülkemizin lojistik ve turizm sektörüne paralel olarak rekabet gücünün korunması, böylelikle kamu yararının sağlanması amaçlanmaktadır. Ana sözleşmelerinde işletme hakkı sürelerinin uzatılması hariç herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sadece ek sözleşme bedelleri; adil, şeffaf, kontrol edilip denetlenebilir bir şekilde tüm yatırımcılar için aynı koşullar çerçevesinde belirlenerek ek sözleşmeler imzalanacak ve süre uzatımları yürürlüğe girecektir." ifadelerine yer verildi.

- Kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularına katkı

Teklife göre, BOTAŞ'ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

İş Kanunu'nda yapılan değişiklikle, petrol sektöründeki araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde işçilerin gece çalışması yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularının, hizmetin ifasında mali güçlükler yaşamamaları ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği bakımından, söz konusu sağlık hizmeti sunucularının finansal yeterliliğine katkı sağlanması ile önceki yıllara ait incelemeler sonucu cari yılda parasal bir kesintiye uğramamasına yönelik düzenleme yapılıyor.

1 Ocak 2013'ten önce, Türkiye'de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler; başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

- "Toplayıcı" ve "Toplayıcılık" tanımı

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda yer verilen hedeflerle uyumlu olarak Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, "toplayıcı" ve "toplayıcılık" tanımı yapılıyor.

Buna göre, "toplayıcı", "Bir veya birden fazla şebeke kullanıcısı ile söz konusu şebeke kullanıcıları adına elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti yürütmek üzere anlaşma imzalamış olan toplayıcı lisansı veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişiyi"; "toplayıcılık" ise "Toplayıcı tarafından bir veya birden fazla şebeke kullanıcısının tüketim veya üretimlerinin birleştirilerek işletilmesi kapsamında gerçekleştirilen piyasa faaliyetini" ifade edecek.

Toplayıcı, şebeke kullanıcıları tarafından anlaşma yoluyla yetkilendirilecek.

Şebeke kullanıcıları, enerji tedarik etmek üzere anlaşmalı oldukları tedarik lisansı sahibi tüzel kişileri toplayıcı olarak yetkilendiremeyecek.

Toplayıcı, anlaşmalı olduğu kullanıcıların tüketim veya üretim programlarını yönetecek, söz konusu kullanıcılar adına elektrik enerjisi veya kapasitesinin alınıp satılmasına ilişkin piyasa işlemlerini yürütecek ve yan hizmetlere ilişkin tedarik süreçlerine katılabilecek.

Toplayıcılık faaliyeti, toplayıcı lisansına veya tedarik lisansına sahip tüzel kişiler tarafından yürütülebilecek.

- Kamu görevlileri sendikaları üyelerine destek

Teklifle, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin sona ermesinden sonra Komisyonun görevlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda görevli kurum ve kuruluşlar ile uygulamaya dair usul ve esasların belirlenmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleriyle birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği yapılacak.

Kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde 2'sinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikalarına üye olan, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ise ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleriyle birlikte toplu sözleşme ile belirlenecek tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

Kamu görevlilerine ödenecek toplu sözleşme ikramiyesi, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin yürürlük süresince 2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenecek.

- Geçmiş dönem TEDAŞ borçlarına yapılandırma

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ'a devredilmiş olan alacaklarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla asıl alacak tutarı 2 bin Türk lirasını aşmayan alacaklar ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklardan vazgeçilecek.

Bu kapsam dışında kalan abonelerin TEDAŞ'a olan geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarına ilişkin yapılandırma imkanı getiriliyor.

Bu alacaklara ilişkin taksitlendirme imkanı ile yıllara sari olmak üzere ödenmeyen elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların tahsilinin sağlanması amaçlanıyor.

1 Ekim 2021 itibarıyla vadesi geldiği halde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ve yapılandırılmamış borçları olan ve yapılandırma başvurusunda bulunamayan aboneler düzenleme kapsamına alınıyor.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
2023 yılı bütçesi maddelerinin görüşmeleri tamamlandı
2023 yılı bütçesi maddelerinin görüşmeleri tamamlandı
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda
'Zeytinliklerde madenciliğe izin' torba kanun teklifinden çıkarıldı
'Zeytinliklerde madenciliğe izin' torba kanun teklifinden çıkarıldı
Genel Kurulda 2023 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Genel Kurulda 2023 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Yargıtay: Kilometresi düşürülmüş araçtan bilmese de satıcı sorumlu
Yargıtay: Kilometresi düşürülmüş araçtan bilmese de satıcı sorumlu
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Bu Habere Tepkiniz

Özel eğitim öğretmeninin DYK ücreti artırımlı ödenir mi?

Özel eğitim öğretmeninin DYK ücreti artırımlı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Meslek Okulunda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan öğretmenin destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okuttuğu derslere bağlı olarak ödenecek ek ders ücretlerinin hangi oranda fazlasıyla ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
44 saat derse giren atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

44 saat derse giren atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan mesleki eğitim merkezi programında görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı 44 saat ek ders görevini tamamlayanlara, ders yılı içinde anılan programda ilave 10 saat daha ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

https://gdetr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=oxtW5SqXQnRbz5tWBskWUJ2s75XWV8_iRduawXo1IDz.o7/fastid=covlrgfcezoupfefyrkkyrfedqlo/stparam=qmpfhwfifq/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.cigna.com.tr/tamamlayici-saglik-sigortasi?utm_source=memurlar&utm_medium=manset-advertorial&utm_campaign=Cigna-TSS-Aralik22
1999 öncesi askerlik süresini borçlanmak, memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

1999 öncesi askerlik süresini borçlanmak, memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışılmamış, yani Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatırılmamış olan ve sadece borçlanma, yani Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet kazanılmasının sadece hizmet süresini artıracağı değerlendirilmektedir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 14/10/2015 tarih ve 29502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 35. maddesinin 2. fıkrası ile bu madde kapsamında davacı hakkında tesis edilen "beş yıl süre ile hiçbir taslak ders kitabı veya eğitim aracının inceleme ve değerlendirmeye alınmayacağına" ilişkin işlemin iptali istemine ilişkin davada son noktayı koydu.
Bakan Kirişçi açıkladı: Tarım Bakanlığına 1200 personel alınacak

Bakan Kirişçi açıkladı: Tarım Bakanlığına 1200 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi sosyal medyadan personel alım haberi müjdesini paylaştı.
Memurlara ödenen alt sınır aylığında hangi derece/kademe esas alınmaktadır?

Memurlara ödenen alt sınır aylığında hangi derece/kademe esas alınmaktadır?

Emekli bir memurun alabileceği en düşük aylık ödeme sistemi sosyal güvenlik hukukunda yer alır ve Sosyal Güvenlik Kurumu kanunda yer alan hüküm gereği, hak sahiplerine en az ödeyeceği aylığı hesap eder.
Üniversite, araştırma görevlisi ilanını güncelledi

Üniversite, araştırma görevlisi ilanını güncelledi

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İç Mimarlık mezunlarına yönelik olarak araştırma görevlisi ilanında güncelleme yaptı!
Hukuk aykırı atama kazanılmış hak sayılmaz

Hukuk aykırı atama kazanılmış hak sayılmaz

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanlığında itfaiye çavuşu olarak görev yapan davacı tarafından eri kadrosuna atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün yapılacak

Asgari ücret için ikinci toplantı bugün yapılacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci kez bir araya gelecek. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Sporun kalbine okçuluk salonu

Sporun kalbine okçuluk salonu

Bursa?yı sporda da marka kent haline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, branşlara özel tesislere okçuluğu da ekledi.