Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na İsveç'ten destek

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinde yayımlanan Dagens Nyheter gazetesine açıklamalarda bulundu. Bakan Billström, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nı değerlendirdi.

"TÜRKİYE'NİN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR"

Billström "Her ülkenin teröre karşı kendini savunma hakkı vardır ve bu hak Türkiye'yi de kapsıyor. Bölgede terör örgütü DEAŞ'la mücadele önemli fakat Türkiye, yıllardır teşhir edilmiş ve teröre karşı kendini savunmak için meşru nedenleri olan bir ülkedir. İsveç hükümeti de bu savunmanın ölçülü yapılması gerektiğine inanıyor" ifadesini kullandı.

Tobias Billström

"İSTANBUL'DAKİ SALDIRI'DA YPG'NİN AÇIKLAMALARINA GÜVENMİYORUM"

Billström, İstanbul'daki saldırının arkasında terör örgütü PKK/YPG'nin olduğuna dair Türk hükümetinin açıklamasına güvendiğini vurguladı. PKK'nın açıklamalarına ise güvenmediğini kaydetti.

"NATO ÜYELİĞİMİZİN GECİKMESİ KÖTÜ OLUR"

İsveç Bakan Billström, Türkiye ile yapılan NATO üyeliği görüşmelerinde ilerleme sağlandığını hissettiğini dile getirdi. Dünyada ciddi bir güvenlik problemi olduğunu vurgulayan Billström, İsveç'in NATO üyeliğinin gecikmesinin kötü olacağını belirtti.