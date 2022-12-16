Açık lise sınavında toplu kopya nedeniyle 60 bin test iptal
Açıköğretim Lisesi (AÖL) Sınavı'nda kopya çektiği tespit edilen 60 bin test iptal edildi
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 09:56, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 16:32
Açık lise sınavında kopya çektikleri belirlenen 60 bin test iptal edildi.
Açıköğretim lisesi birinci dönem sınavları 9 Aralık'ta çevrimiçi olarak başlamıştı.
11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi.
Bunun üzerine sınav haraketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin test iptal edildi.
Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.
Sınavlara yalnızca öğrenim çağı dışında olanlar girebilecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız