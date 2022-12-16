Dolar haftayı 18,64 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 18,64 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 17:53, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 18:04
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6490
|18,6500
|18,6440
|18,6450
|Avro
|19,9320
|19,9330
|19,8000
|19,8010
|Sterlin
|23,0520
|23,1680
|22,7730
|22,7550
|İsviçre Frangı
|20,1370
|20,2380
|19,9640
|20,0640
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6190
|18,6990
|18,6140
|18,6940
|Avro
|19,8920
|19,9720
|19,7600
|19,8400
|Sterlin
|22,9920
|23,2020
|22,7130
|22,9230