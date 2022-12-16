KPSS Din Hizmetleri bölümü sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden KPSS Din Hizmetleri alanı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 10:34, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 10:37
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
DUYURU
(16 Aralık 2022)
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı Sonuçları Açıklandı
27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'nın (DHBT) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sonuçları
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