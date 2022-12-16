Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü yapılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 11:19, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 11:45
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü yapılacak.
Alınan bilgiye göre, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantının saati 14.00 olarak belirlendi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirmişti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız