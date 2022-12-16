İstanbul'da en ucuz mezar yeri 2 bin 900 lira oldu
İstanbul'da en ucuz mezar yeri 2 bin 900 lira oldu
Yatırım dünyası ile mi tanışmak istiyorsun? Şimdi Kayıt Ol.
Yatırım dünyası ile mi tanışmak istiyorsun? Şimdi Kayıt Ol.
Sponsorlu İçerik
Başhekimin de tanımadığı 'sahte doktor' gerçek çıktı
Başhekimin de tanımadığı 'sahte doktor' gerçek çıktı
Günlerce 'sahte doktor' olayı konuşulmuştu... İddianame hazırlandı
Günlerce 'sahte doktor' olayı konuşulmuştu... İddianame hazırlandı
'Vergi müfettişlerinin özlük hakları iyileştirilmeli'
'Vergi müfettişlerinin özlük hakları iyileştirilmeli'
Bakan Kurum açıkladı: lk Evim İlk İş Yerim' projesine 5 milyon başvuru
Bakan Kurum açıkladı: lk Evim İlk İş Yerim' projesine 5 milyon başvuru
2. Ordu eski Komutanı Huduti'nin darbe cezası düşürüldü, 12 yıl hapis verildi
2. Ordu eski Komutanı Huduti'nin darbe cezası düşürüldü, 12 yıl hapis verildi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
MEB yarıyılda ilk kez ücretsiz kurslar düzenleyecek
MEB yarıyılda ilk kez ücretsiz kurslar düzenleyecek
Altının gram fiyatı 1.067 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.067 liradan işlem görüyor
KPSS Din Hizmetleri bölümü sonuçları açıklandı
KPSS Din Hizmetleri bölümü sonuçları açıklandı
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı
Merkez Bankası beklenti anketinde enflasyon düşüşe geçti
Merkez Bankası beklenti anketinde enflasyon düşüşe geçti
Açık lise sınavında toplu kopya nedeniyle 60 bin öğrencinin sınavı iptal
Açık lise sınavında toplu kopya nedeniyle 60 bin öğrencinin sınavı iptal
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Soylu'dan polis servis aracının geçişi sırasındaki patlama açıklaması
Soylu'dan polis servis aracının geçişi sırasındaki patlama açıklaması
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1 sivil, 8 polis yaralı
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1 sivil, 8 polis yaralı
TOKİ 22 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor
TOKİ 22 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor
İmamoğlu'nun hakaret davasında savcılık 'süre tutum dilekçesi' verdi
İmamoğlu'nun hakaret davasında savcılık 'süre tutum dilekçesi' verdi
TBMM personeline iş sonu tazminatı için yasa teklifi
TBMM personeline iş sonu tazminatı için yasa teklifi
'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismarda okul müdürü tutuklandı
'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismarda okul müdürü tutuklandı
Konut satışlarında düşüş sürüyor
Konut satışlarında düşüş sürüyor
2023 yılı bütçesi maddelerinin görüşmeleri tamamlandı
2023 yılı bütçesi maddelerinin görüşmeleri tamamlandı
Erdoğan'dan 'Kendi adımıza son defa' sözlerine açıklama
Erdoğan'dan 'Kendi adımıza son defa' sözlerine açıklama
Akademisyen çift, meslektaşlarının ölümünde 20 yılla yargılanıyor
Akademisyen çift, meslektaşlarının ölümünde 20 yılla yargılanıyor
Mahkemeden 'askerlik borçlanması' kararı
Mahkemeden 'askerlik borçlanması' kararı
EYT için işletmelere KGF desteği geliyor
EYT için işletmelere KGF desteği geliyor
Bakan Bozdağ: İmamoğlu hakkında kesinleşmiş bir karar yok
Bakan Bozdağ: İmamoğlu hakkında kesinleşmiş bir karar yok
Merkez Bankası rezervleri 8 yılın en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri 8 yılın en yüksek seviyesinde
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Kurum açıkladı: lk Evim İlk İş Yerim' projesine 5 milyon başvuru

"Başvurular tarihi bir rekor kırdı, geçerli 5 milyon 135 bin başvuru yapıldı ve bu başvuruların 2 milyonu aşkını da gençlerimiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 14:07, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 14:08
Yazdır
Bakan Kurum açıkladı: lk Evim İlk İş Yerim' projesine 5 milyon başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesine, geçerli 5 milyon 135 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde organize edilen AK Parti Giresun İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya, Giresunlulara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

Milyarlarca liralık yatırımı Giresun'a kazandırdıklarını belirten Kurum, "Bugün baktığınızda sadece bakanlık olarak şehrimize sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden üstyapı ve altyapı yatırımlarına kadar bir buçuk milyar liralık 24 projemiz devam ediyor." dedi.

Kurum, Giresun'a TOKİ eliyle 3 bin 764 sosyal konutu, donatılarıyla beraber kazandırdıklarını aktararak, yine TOKİ eliyle 619 sosyal konutun yapımını da sosyal donatılarıyla birlikte devam ettirdiklerini kaydetti.

Merkeze bağlı Aksu Mahallesi'nde inşa edilen 595 konutun da yapımında son aşamaya gelindiğini dile getiren Kurum, bu konutları da 2023 yılında millete armağan edeceklerini söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İşyerim" projesini başlattıklarını anımsatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başvurular tarihi bir rekor kırdı, geçerli 5 milyon 135 bin başvuru yapıldı ve bu başvuruların 2 milyonu aşkını da gençlerimiz. Gençlerimiz bize her zaman güvendiler, her zaman biz onlarla birlikte yol yürüdük ve Allah'ın izniyle yürümeye devam edeceğiz. Bu kapsamda Giresun'umuza bin 550 konut kazandırıyoruz. İlk Evim Arsa projemiz kapsamında da Giresun'umuzda tam 2 bin konutluk altyapısı hazırlanmış, yolları, altyapısı, imarı tamamlanmış arsalarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz."

Bakan Kurum, bunların yanı sıra merkezde Kale Mahallesi ve Zeytinlik semtinde Giresun Belediyesi ile birlikte sokak sağlıklaştırma ve tescilli yapıların restorasyonuyla ilgili projeleri de hızlı bir şekilde yürüttüklerini aktardı.

Giresun'a TOKİ Başkanlığı eliyle 2 millet bahçesi yaptıklarını belirten Kurum, "Birisi eski Giresun stadının olduğu yerde TOKİ eliyle ihalesini gerçekleştirdik, 100 milyon lira artı KDV'si fiyat farkıyla birlikte. Şehrin göbeğinde yürüme mesafesinde tüm vatandaşlarımızın ulaşabileceği şehrin en değerli en kıymetli alanını yine Giresunlu kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olacağız." diye konuştu.

Kurum, diğer millet bahçesinin de Bulancak'ta yapıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"O tarihi camimizin hemen yanında oradaki yapıların tamamını vatandaşlarımızla görüşerek kaldırdık ve orada Bulancak'ın gençlerinin, kadınlarının, Giresunlu kardeşlerimizin bir araya geleceği çok güzel bir millet bahçesini Bulancak'ımıza, Giresun'umuza armağan ettik. İnşallah eski stat yerindeki çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde tamamlayıp 2023 yılı içerisinde Giresunlu kardeşlerimizin hizmetine sunacağız."

Giresun merkezdeki eski çöp alanıyla ilgili de proje gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, "Buradaki rehabilitasyonu da yapmak suretiyle Giresun'un sahilinde yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla bir projeyi de en kısa zamanda Giresun'a kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğinin etkilerinden daha çok etkilendiğine işaret ederek, şunları aktardı:

"Sıklığı, şiddeti giderek artmaktadır ve bu manada gördüğümüz sellerle, yangınlarla yine deprem ile mücadele noktasında ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyonlarla hemen afet alanında milletimizin yanında yer almaya çalışıyoruz ve ortak evimiz dünyamızın geleceğinin tehdit altında olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. Ne yazık ki ülkemiz, bölgemiz, Giresun'umuz da aslında bu tehlikenin etkilerine maruz kalıyor."

- "Dereli, Doğankent ve Tirebolu'da toplamda 643 konutu inşa ettik"

Giresun'da 22 Ağustos 2020'deki sel afetini anımsatan Kurum, bu afette vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

Yeni Dereli ve yeni Doğankent'in inşasını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kurum, "Giresun'unumuz da yaşanan sel felaketinde en çok zarar gören Dereli, Doğankent ve Tirebolu'da toplamda 643 konutu inşa ettik ve milletimize teslim ettik." diye konuştu.

Bakan Kurum, millete yaptıkları hizmetlerde karşılarında duran bir muhalefet olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu muhalefet var ki ne kendilerine güveniyorlar ne de aziz milletimize inanıyorlar, bugüne kadar tek bildikleri şey neydi biliyor musunuz? Batı'ya özenmeleriydi. Şimdi ama ne yaptılar sınıf atladılar, doğrudan dışarıdan ekonomist, iklim uzmanı, çevre uzmanı getirmeye başladılar. Bunlar zaten hep böyleydi, biz bunları böyle tanıdık. Milletimiz uçak yapmak istedi 'ne gerek var' dediler, 'biz dışarıdan daha ucuza alırız' dediler. Milletimiz top tüfek, tank yapmak istedi, füzemizi biz hazırlayalım dedi, 'hiç lüzumu yok' dediler, 'biz dışarıdan ithal ederiz' dediler. Nuri Killigil'in, Vecihi Hürkuş'un girişimleri oldu biliyorsunuz, bunlar baltaladılar, şimdi yerli ve milli SİHA'larımıza, ihracat patlaması yapan o teknolojik ürünlere muhalefet edenler çareyi yine ithal etmekte arıyorlar. Öyle bir noktaya gelmişler ki bir yerden para, diğer yerden uzman, öteki yerden de ekonomi programıyla devşiriyorlar ve milletimize vadettikleri ithal ekonomi uzmanlarıyla, şehircilik, çevre uzmanlarıyla projeler yapacağını söylüyorlar."

Bu durumu hayretle izlediklerini dile getiren Kurum, "Biz bunların bu topraklara, bu millete yabancı olduklarını zaten biliyorduk ama menşelerinin bile dışarıda olduğunu bilmiyorduk, bunu da öğrenmiş olduk. Varsın onlar da seçim görünmeden, değerli kardeşlerim işte altılı masanın durumu, birbirleriyle birlikte ülkemizi bilmem kaç milyar dolara peşkeş çekmeye kalksınlar, varsın konuşacak konu bulamadıkları için altılı masada bakanlık taksimatı yapsınlar, varsın onlar sahte mağduriyet rollerini oynamaya devam etsinler, çeşme, musluk açılışlarına devam etsinler." diye konuştu.

"Onlar 2007'de bu cefakar milletimizin tırnaklarıyla kurduğu AK Parti'yi kapatmak istediler, biz duruşumuzdan bir an bile ödün vermedik, duruşumuzu hiçbir zaman bozmadık." diyen Bakan Kurum, "81 ilimizde 85 milyon vatandaşımıza hizmet edecek açılışlarımıza, temel atmalarımıza devam ettik. Onlar Gezi ihanetine kalkışıp sokakları yağmaladıkları o kara günlerde bile biz asla karamsarlığa kapılmadık, milletimize hizmet etmeye devam ettik. 2013'te hepsi birden yargı darbesinin arkasında saf tuttular ama biz o gün de yılmadık, eserler üretmeye, hizmet siyaseti yapmaya devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

- "Biz gücümüzü birileri gibi algıdan, sosyal medya operasyonlarından almıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023'e emin adımlarla yürüdüklerini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da milletimize hizmet edeceğiz ve bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın yolundan, partimizin davasının yolundan asla ve asla dönmeyeceğiz. Giresun'umuz, AK Parti teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, bu kutlu davanın hiçbir neferi asla ve asla bu yoldan dönmeyecek ve biz gücümüzü birileri gibi algıdan, sosyal medya operasyonlarından almıyoruz, kimden alıyoruz? Sizlerden alıyoruz, aziz milletimizden alıyoruz, teşkilatlarımızdan alıyoruz ve inşallah burada sizlerin söylediği bir söz var, ne bu söz? 'Ata arpa, yiğide de arka gerek' İşte biz yalnızca sırtımızı aziz milletimize yaslarız. Bizim arkamızda milletimiz var, arkamızda eli nasırlı analarımız, babalarımız var, annelerimiz, babalarımızın duası var. Bize Giresun yeter, bize aziz milletimiz yeter, bize Türkiye yeter, biz bu anlayışla 2023 seçimlerinde inanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na rekor bir oyla destek vereceğiz. Giresun ithal olanı değil yerli ve milli olanı seçecek, en büyük desteği verecektir."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Erdoğan: Ülkemizi en üst lige çıkartacağımız yeni döneme giriyoruz
Erdoğan: Ülkemizi en üst lige çıkartacağımız yeni döneme giriyoruz
Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na İsveç'ten destek
Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na İsveç'ten destek
16 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları
16 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları
Bahçeli, İmamoğlu'nun mahkeme kararı hakkında ilk kez konuştu
Bahçeli, İmamoğlu'nun mahkeme kararı hakkında ilk kez konuştu
Bakan Soylu: Erdoğan ile İmamoğlu'nu kıyas etmek hadsizliktir
Bakan Soylu: Erdoğan ile İmamoğlu'nu kıyas etmek hadsizliktir
TBMM personeline iş sonu tazminatı için yasa teklifi
TBMM personeline iş sonu tazminatı için yasa teklifi

Bu Habere Tepkiniz

İlanda tez konusunun bir kısmını yazarak alan dışı adayı tarif etti

İlanda tez konusunun bir kısmını yazarak alan dışı adayı tarif etti

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi tarafından 14 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede farklı alanlarda olmak üzere 4 öğretim üyesi kadrosu ilan edilmiştir
Yeni atanan Rektör, önceki yönetimin adrese teslim alımını iptal etti

Yeni atanan Rektör, önceki yönetimin adrese teslim alımını iptal etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Fatih YILMAZ, önceki yönetimin adrese teslim Diyetisyen alımını iptal etti!
Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

https://gdetr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=oxtW5SqXQnRbz5tWBskWUJ2s75XWV8_iRduawXo1IDz.o7/fastid=covlrgfcezoupfefyrkkyrfedqlo/stparam=qmpfhwfifq/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.cigna.com.tr/tamamlayici-saglik-sigortasi?utm_source=memurlar&utm_medium=manset-advertorial&utm_campaign=Cigna-TSS-Aralik22
Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için ÖSYM tercih alacak

Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için ÖSYM tercih alacak

Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alım için ÖSYM tercih alacağını internet sitesinden duyurdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Özel eğitim öğretmeninin DYK ücreti artırımlı ödenir mi?

Özel eğitim öğretmeninin DYK ücreti artırımlı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Meslek Okulunda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan öğretmenin destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okuttuğu derslere bağlı olarak ödenecek ek ders ücretlerinin hangi oranda fazlasıyla ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
44 saat derse giren atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

44 saat derse giren atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan mesleki eğitim merkezi programında görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı 44 saat ek ders görevini tamamlayanlara, ders yılı içinde anılan programda ilave 10 saat daha ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
1999 öncesi askerlik süresini borçlanmak, memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

1999 öncesi askerlik süresini borçlanmak, memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışılmamış, yani Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatırılmamış olan ve sadece borçlanma, yani Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet kazanılmasının sadece hizmet süresini artıracağı değerlendirilmektedir.
Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 14/10/2015 tarih ve 29502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 35. maddesinin 2. fıkrası ile bu madde kapsamında davacı hakkında tesis edilen "beş yıl süre ile hiçbir taslak ders kitabı veya eğitim aracının inceleme ve değerlendirmeye alınmayacağına" ilişkin işlemin iptali istemine ilişkin davada son noktayı koydu.
Bakan Kirişçi açıkladı: Tarım Bakanlığına 1200 personel alınacak

Bakan Kirişçi açıkladı: Tarım Bakanlığına 1200 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi sosyal medyadan personel alım haberi müjdesini paylaştı.
Memurlara ödenen alt sınır aylığında hangi derece/kademe esas alınmaktadır?

Memurlara ödenen alt sınır aylığında hangi derece/kademe esas alınmaktadır?

Emekli bir memurun alabileceği en düşük aylık ödeme sistemi sosyal güvenlik hukukunda yer alır ve Sosyal Güvenlik Kurumu kanunda yer alan hüküm gereği, hak sahiplerine en az ödeyeceği aylığı hesap eder.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Düzce'deki depremde kaybolduktan sonra kavuştuğu kedisini yanından ayırmıyor

Düzce'deki depremde kaybolduktan sonra kavuştuğu kedisini yanından ayırmıyor

Düzce'de yaşayan Arif Bayraktar, kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde kaybolan kedisine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. 42 yaşındaki Bayraktar AA muhabirine, kedileri çok sevdiğini anlattı. Bir aylıkken aldığı ve şu an 7 aylık olan kedisi "Müezza"nın bakımını kent merkezindeki kitapçı dükkanında yaptığını dile getiren Bayraktar, 22 Kasım akşamı kedisini dükkanında bırakarak evine gittiğini belirtti. Bayraktar, gece yaşanan depremde zarar gören dükkanın önünden geçenlerin, bir kedinin içeride mahsur kaldığını fark edince durumu kendisine aktardığını, ailesini güvenli bir yere bırakarak dükkana gittiğini ifade etti.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Sporun kalbine okçuluk salonu

Sporun kalbine okçuluk salonu

Bursa?yı sporda da marka kent haline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, branşlara özel tesislere okçuluğu da ekledi.