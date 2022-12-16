Gaziantep'te bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 14:45, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 14:31
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, çalışmaları sonucu "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D'yi yakaladı.
Söz konusu hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız