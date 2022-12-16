'Vergi müfettişlerinin özlük hakları iyileştirilmeli'

Vergi Müfettişlerinin özlük haklarında iyileştirme talep eden platform, vergi müfettişlerinin özlük haklarının yoksulluk sınırı altında kalmasını büyük ayıp ve mağduriyet olarak niteledi.

Vergi müfettişlerinin özlük haklarının yoksulluk sınırı altında kaldığı belirtilen açıklamada, meslekten istifaların arttığına dikkat çekildi. Öte yandan bu durumun çok sayıda mağduriyet oluşturduğu vurgulanırken büyük ayıp olarak nitelendirildi.

Demokrat Denetim Platformu'ndan yapılan açıklamada "Vergi müfettişleri diğer müfettiş grupları içerisinde özlük hakları olarak gerilemiş ve yoksulluk sınırı altında maaş alan Müfettişler sınıfı haline gelmiştir. Önemli görevler icra eden vergi müfettişlerinin bu durumu devlet-i aliye yakışır bir durum değildir" denildi.

"Görmezden gelinmemeli, karar vericilerin gündeminde yer almalı"

Karar verici yetkililere seslenilen açıklama şöyle: "Vergi müfettişlerinin özlük haklarının yoksulluk sınırı altında kalması bu ülkeye yapılmış ayıp ve meslektaşlarımız açısından da mağduriyet oluşturmaktadır. Vergi müfettişleri diğer müfettiş grupları içerisinde özlük hakları olarak gerilemiş ve yoksulluk sınırı altında maaş alan Müfettişler sınıfı haline gelmiştir. Önemli görevler icra eden vergi müfettişlerinin bu durumu devlet-i aliye yakışır bir durum değildir. Vergi müfettişlerinin özlük haklarındaki gerileme görmezden gelinmemeli ve Sayın karar vericilerin gündeminde yer almalıdır. Yine atamalarını bekleyen vergi müfettiş yardımcısı meslektaşlarımızın da aylarca bekletilmesi mağduriyet oluşturmaktadır. Talebimiz bu mağduriyetlerin bir an önce giderilmesidir."

"Vergi müfettişlerinin özlük hakları aşağıda kaldı"

Vergi müfettişlerinin özlük haklarının düşük kalması nedeniyle birçok müfettişin istifa ederek özel sektöre geçtiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devletin dört temel direği vardır. Bunlar; yasama, yürütme, yargı ve denetim. İşte bu dördüncü direk olan denetim; yasama, yürütme ve yargı için devletin olmazsa olmazıdır. Denetim elemanları, bir devletin ana omurgasıdır. Gelinen noktada vergi müfettişlerinin özlük hakları, icra ettikleri fonksiyona göre çok çok aşağıda kalmıştır. Söz konusu sebeplerden dolayı her geçen gün birçok meslektaşımız istifa ederek özel sektöre geçiş yapmaktadır. Bir vergi müfettişinin yetişmesinde, uzun ve donanımlı eğitim süreci göz önünde bulundurulduğunda, asla kaybedilmemesi gereken meslek grubu olduğu açıktır. İstifaların önüne geçilmelidir. Bunun için de bir an önce özlük haklarında iyileştirme yapılmalıdır."