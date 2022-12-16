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Minibüs sulama kanalına düştü: Ölü sayısı 9'a yükseldi

Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesinde minibüsün kanala devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 17:45, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 17:44
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Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkiinde göçmenleri taşıyan minibüsün kanala uçması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden 3'ünün daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün Harran Öncüler Mahallesi'nde göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 göçmenden 3'ü müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmiştir. Olayda hayatını kaybeden göçmen sayısı 9 olmuştur. 2 yaralının durumları stabil olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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