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Bakımsız bırakılan 3 çocuktan 1'i hayatını kaybetti: Hala ve amca tutuklandı

Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan halası ile amcası, tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 23:28, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 23:29
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Bakımsız bırakılan 3 çocuktan 1'i hayatını kaybetti: Hala ve amca tutuklandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce tedavi altına alınan Nur Elif T'nin yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi.

Nur Elif T'nin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Ölen kız ile ağabeyleri Yiğitcan T. (9) ve Metin T'nin (12), amcası ve halasıyla Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı'nda yaşadığı eve giden ekipler, ikametin yaşam için kötü koşullara sahip olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hala Deniz T. ile çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca Sezer T'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebiyle sevk olunan şüphelilerden hala Deniz T. "çocuğa karşı eziyet", suçundan, diğer şüpheli amca Sezer T. ise "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

Polis, aynı evde kalan çocuğun babaannesi Cihangül K'yi de yakalamak için çalışma başlattı.

Yetersiz beslendikleri ve güçsüz düştükleri belirlenen 2 erkek çocuğu ise Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Baba Gökhan T. ve anne Sibel T'nin cezaevinde tutuklu bulundukları, bu nedenle çocukların velayetinin halalarında olduğu öğrenildi.

- Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 14 Aralık'ta boğazına cisim kaçması neticesi öldüğü ihbar edilen 6 yaşındaki Nur Elif T. ile ilgili otopsi işlemlerinin yapıldığı ve detaylı soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kesin ölüm sebebi ilk bulgularda tespit edilemediğinden Adli Tıp Kurumundan detaylı otopsi raporu beklenilmektedir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir. Müteveffa Nur Elif T'nin kardeşleri, anne ve babalarının cezaevinde bulunması nedeniyle halaları ile birlikte yaşadıkları ve halaları ile babaanneleri tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarından dolayı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturma başlatılmıştır. 15 Aralık tarihinde gözaltına alınan şüpheli hala, 'eziyet' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanması talebi ile Eskişehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Mağdurların babaannesinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Mağdur iki kardeş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimince koruma altına alınmıştır."

- Anne ve babası da cenaze törenine katıldı

Nur Elif T'nin cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Fevzi Çakmak Camisi'ne getirildi.

Çocuğun cenazesi, yakınlarının katılımıyla kılınan namazın ardından Muttalip Mezarlığı'na defnedildi.

Polis ve jandarmanın güvenlik önlemi aldığı törene, Nur Elif T'nin annesi ve babası cezaevinden özel izin alarak katıldı.

Bursa'dan gelen ailenin yakınlarından Gamze T, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Babaannesi ortada yok. Çocuk açlıktan ölmüş. Adalet istiyoruz. Adalet yerini bulsun. Çocuğun kanı yerde kalmasın. Bir babaanne bunu yapıyorsa vicdan aramayacaksın. En ağır cezayla da yargılanmasını istiyoruz. Sonuna kadar da peşindeyiz. Devletten tek isteğimiz de sonuna kadar bizim yanımızda olsun." diye konuştu.

Ebru T. ise Nur Elif T'nin gözaltındaki amcasının, kızın annesinin yakınlarına "Çocuğun boğazında mandalina kaldı, öldü." dediğini ileri sürdü.

Bunun üzerine anne tarafının inanmayıp morga gittiğini anlatan Ebru T, "Çocuğun halini görünce de morgdan çıkar çıkmaz şikayetçi olmak için emniyete gidiyorlar. Biz de hemen 2 erkek çocuğunu alıp, yemek yedirdik. Hastaneye gittiler, oradan da sosyal yardımlaşma aldı. Çocuklar koruma altında. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

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