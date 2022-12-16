MEB'den okulu terk etme riskine karşı 'erken uyarı' ve 'takip sistemi'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özer, Bakanlığın yürüttüğü eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere düzenlenen toplantıda, bakan yardımcıları, genel müdürler ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

MEB Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve il milli eğitim müdürlerinin çevrim içi katıldığı toplantıda, okulu terk etme riski taşıyan öğrencilerin tespitine yönelik erken uyarı sistemi ve takip sistemiyle kayıt dışı öğrencilerin eğitim sistemine dahil edilmesine ilişkin çalışmalar başta olmak üzere eğitim alanında yürütülen diğer güncel konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Özer, öğrenci devamsızlık ve terk oranlarının azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması için çeşitli projelerin devreye sokulduğunu belirterek bu önlemlerin tüm okullarda uygulanmasını istedi.

Gerekli çalışmaların yapılması ve konunun hassasiyetle takip edilmesini isteyen Özer, "Okul terk oranlarını azaltmaya odaklandığımız bu süreçte çok sayıda projeyi hayata geçirdik ve tüm eğitim kademelerinde okul terk riski taşıyan öğrencilerimizin tespitine yönelik erken uyarı sistemi ile takip sistemini de devreye sokarak bir yılda ortaöğretimdeki okullaşma oranını yüzde 90'dan yüzde 95'e çıkardık. 2023 yılında ortaöğretimde okullaşma oranını yüzde 100'e ulaştırmak yoğun şekilde çalışacağız. Ortaöğretim çağ nüfusunda yer alan gençlerimize ulaşarak onların koşullarına uygun seçenekler sunarak okullaşmalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Erken uyarı ve takip sistemleriyle kayıt dışı öğrenci kalmayacak"

İl müdürlerinden MERNİS'i aktif kullanarak okulu terk riski bulunan öğrencilerin velilerine tek tek ulaşmalarını isteyen Özer, rehberlik çalışması yapılmasının önemine de vurgu yaptı. Özer, "Tek bir çocuğumuzun bile eğitim sistemi dışında kalmasını kabullenemeyiz. Bu konuda elimizden geleni fazlasıyla yapmalıyız. Sizden ricam, illerinizde canla başla bu konuya eğilin. İnşallah erken uyarı sistemi ve takip sistemiyle kayıt dışı öğrenci kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda ilgili genel müdürler, il milli eğitim müdürlerine sistem hakkında teknik bilgi verdi.